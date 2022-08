El Departamento de Transporte de EE.UU. propone nuevas reglas que beneficien a pasajeros de aerolíneas con reembolsos

El Departamento de Transporte de EE.UU. (USDOT) anunció una propuesta de regla, que, de adoptarse, fortalecería las protecciones para los consumidores que buscan reembolsos por boletos aéreos.

El Departamento señala que desde principios de 2020, ha recibido una gran cantidad de quejas sobre servicios de viajes aéreos de consumidores con boletos no reembolsables que no viajaron porque las aerolíneas cancelaron o cambiaron sus vuelos o porque los consumidores decidieron no volar por razones relacionadas con la pandemia, como problemas de salud.

“Cuando los estadounidenses compran un boleto de avión, deben llegar a su destino de manera segura, confiable y económica”, dijo el secretario de Transporte de EE.UU., Pete Buttigieg. “Esta nueva regla propuesta protegería los derechos de los viajeros y ayudaría a garantizar que obtengan los reembolsos oportunos que merecen de las aerolíneas”.

El USDOT señala que durante muchos años, bajo la autoridad legal para prohibir prácticas desleales, ha requerido que las aerolíneas y los agentes de boletos reembolsen a los viajeros si las aerolíneas cancelan o cambian sus vuelos. Sin embargo, los términos cambio significativo y cancelación no se habían definido previamente, lo que ha resultado en inconsistencia entre los transportistas sobre cuándo los pasajeros tienen derecho a reembolsos.

El USDOT propone que los cambios incluyan reembolsos en los siguientes casos:

– Cambios que afecten los horarios de salida y/o llegada en tres horas o más para un vuelo doméstico o seis horas o más para un vuelo internacional

– Cambios en el aeropuerto de salida o llegada

– Cambios que aumentan el número de conexiones en el itinerario

– Cambios en el tipo de aeronave volada si causa una degradación significativa en la experiencia de viaje aéreo o en las comodidades disponibles a bordo del vuelo.

De acuerdo con la propuesta, un vuelo cancelado significaría un vuelo que se publicó en el Sistema de reservación computarizado de un transportista en el momento de la venta del boleto pero que no fue operado por el transportista.

La propuesta también requeriría que las aerolíneas y los agentes de venta de boletos proporcionen a los pasajeros créditos de vuelo o cupones que sean válidos indefinidamente cuando los pasajeros no puedan volar por ciertas razones relacionadas con la pandemia, como prohibiciones de viaje impuestas por el gobierno, fronteras cerradas o pasajeros que no deben viajar para proteger su salud o la salud de otros pasajeros.

Además, según la propuesta, las aerolíneas y los agentes de venta de boletos que reciben asistencia gubernamental significativa relacionada con una pandemia estarían obligados a emitir reembolsos, en lugar de cupones o créditos de viaje que no vencen.

El Departamento invita al público y a las partes interesadas a asistir a una reunión pública virtual del Comité Asesor de Protección al Consumidor de Aviación centrada en esta reglamentación programada para el 22 de agosto de 2022. Para más detalles ingrese aquí.

