Alertan sobre consumo de fentanilo, la droga que está matando a 80% de latinos con sobredosis en NYC

El fentanilo, un opioide sintético, considerado por los expertos hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, está acabando con la vida de cientos de neoyorquinos cada año, poniendo a la población latina dentro de las comunidades más afectadas por ese flagelo.

La situación es tan alarmante, que los datos más recientes manejados por autoridades municipales de salud señalan que en promedio cada 24 horas mueren casi dos hispanos por ese opioide “de moda”.

Del total de muertes por sobredosis ocurridas en los cinco condados en 2020, un total de 635 fueron entre latinos, equivalente al 31% de los fallecimientos por drogas en los cinco condados: 508 de ellos, es decir el 80%, ocurrieron a causa del fentanilo.

Así lo reveló el Departamento de Salud de la Ciudad, tras asegurar que el fentanilo, que puede ser farmacéutico (medicamento recetado para tratar dolores intensos y en etapas avanzadas del cáncer) o sintético, (fabricado ilícitamente y comercializado en el mercado negro de las drogas) está escalando aceleradamente su incidencia entre casos de sobredosis en la Gran Manzana.

Asimismo, otro hallazgo reportado por las autoridades médicas de los cinco condados es que muchas veces los consumidores de drogas están ingiriendo peligrosas dosis de fentanilo sin saberlo, pues en el mercado están mezclándolas con otras, generando dosis altamente peligrosas.

“El fentanilo se ha encontrado en muchas drogas diferentes, incluidas la heroína, la cocaína, el crack, la metanfetamina, la ketamina y las píldoras de fuentes no médicas”, aseguró Pedro Frisneda, vocero del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, advirtiendo un dato aun más alarmante. “Cualquier persona que use drogas que puedan contener fentanilo, incluso ocasionalmente, puede correr el riesgo de sufrir una sobredosis”.

El portavoz agregó que si las tendencias continúan, el Departamento de Salud espera que la cantidad de muertes por sobredosis en 2021 supere las de 2020, que registró la mayor cantidad de sobredosis en la ciudad de Nueva York desde que comenzaron los registros en el año 2000.

“El fentanilo estuvo involucrado en el 80% de las muertes por sobredosis entre los neoyorquinos latinos en 2020 (508 muertes). Los neoyorquinos latinos tuvieron la segunda tasa más alta de muertes por sobredosis relacionadas con fentanilo en 2020 (26,8 por cada 100.000 residentes)”, agregó Frisneda.

Fentanilo también es señalado de ser la droga responsable de la muerte de por lo menos 3 de los 10 presos de la cárcel de Rikers Island que han perdido la vida este 2022, dejando ver que incluso en ese penal, que cuenta con seguridad elevada, el opioide está llegando a manos de reclusos, tal como ocurre cada vez más en las calles y otros sitios del mercado negro de las drogas en la ciudad.

José A, un joven de 24 años, quien confiesa consumir fentanilo sintético de vez en cuando o “Apache”, como suele llamar a ese opioide en el lenguaje urbano, asegura que en diferentes partes del Bajo Manhattan lo consigue de “manera fácil” y sin dar explicaciones convincentes, explica que siente un nivel de relajación que se mezcla con euforia, “nada peligroso” que no le dan ni la marihuana ni otras drogas fuertes.

“A mí me gusta la cocaína y me gustan las pepas, pero es que el fentanilo me pone chimba (en estado genial) que por eso lo compro de vez en cuando, pero hay que saber con quién comprarlo y cómo consumirlo porque o si no puede ser un viaje peligroso que termina matando a muchos “, afirma el joven, quien insiste en que él controla esa sustancia y que nada le va a ocurrir, algo que autoridades de salud desmienten, pues el consumo de fentanilo puede orillar a la gente a situaciones muy peligrosas e incluso mortales.

Y es que datos entregados por los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC) aseguraron que los casos más recientes de sobredosis relacionados con fentanilo se presentaron por el consumo de la droga sintética fabricada ilícitamente, y compartió la preocupación del Departamento de Salud de la Ciudad.

Gerardo Pineda, exconsumidor de drogas, pide estar atentos al fentanilo.

“Con frecuencia se añade a otras drogas debido a su extrema potencia, lo que hace que las drogas se vuelvan más baratas, más potentes, más adictivas y más peligrosas”, mencionaron los CDC, explicando que el fentanilo fabricado ilícitamente está disponible en el mercado negro de manera líquida y en polvo.

“El fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas. Con frecuencia se mezcla con drogas como heroína, cocaína y metanfetaminas, y se les da la forma de pastillas que se parecen a otros opioides recetados”, dijo el organo de salud federal. “En su forma líquida, el fentanilo fabricado ilícitamente se puede encontrar como aerosol nasal, gotas para los ojos o aplicado en gotas en papel o en golosinas pequeñas”.

El Departamento de Salud del Estado, por su parte, advierte también que las muertes por sobredosis en 2020 fueron las más altas a nivel nacional con 91,000 sobredosis, de las cuales 68,000 fueron relacionadas con opioides como el fentanilo.

“El Estado de Nueva York no es una excepción a esta tendencia nacional y también experimentó un aumento en las muertes por sobredosis a la cantidad más alta registrada en 2020”, dijo esa agencia estatal, explicando que las muertes por sobredosis aumentaron 37%, pasando de 3617 en 2019 a 4,965 en 2020 en Nueva York.

El Departamento de Salud estatal mencionó que los condados de la Gran Manzana son los que más admisiones por urgencias y hospitalizaciones relacionadas por sobredosis de opioides como fentanilo, registran en el estado.

“Las muertes por sobredosis que involucran cualquier opioide aumentaron en un 44%, pasando de 2,939 en 2019 a 4,233 en 2020, con un promedio de casi 12 muertes de residentes cada día (…) estas tendencias han sido impulsadas principalmente por el fentanilo, que ha estado cada vez más presente en el mercado de drogas ilícitas”, agregaron.

Además de los condados de la Ciudad de Nueva York, en el estado son Suffolk, Nassau, Monroe, Erie y Onondaga las localidades que registran mayor cantidad de visitas a urgencias y hospitalizaciones por sobredosis de opioides.

El Departamento de salud de la Ciudad hizo un llamado a que quienes tengan problemas con drogas como el fentanilo, busquen ayuda a través del programa NYC Well, la línea de apoyo de salud conductual de la ciudad de Nueva York, que suministra recursos y referencias para personas que pueden estar luchando con el consumo de sustancias o familias de personas que consumen drogas.

Las autoridades de salud recordaron que NYC Well es gratuito, confidencial y se ofrece en más de 200 idiomas, entre ellos español. Para conectarse con ese programa, la agencia municipal advirtió que puede llamar al 1-88-NYC-WELL, enviar un mensaje de texto con la palabra “WELL” al 65173 o conversar en línea en la página nyc.gov/nycwell.

Gerardo Pineda, quien fue consumidor de drogas durante más de seis años, y ahora se dedica a impartir talleres sobre la gravedad de opioides como el fentanilo, a través de su rol en la Comisión Latina contra el Sida en Nueva York, asegura que el fentanilo es una puerta al infierno.

“Yo fui usuario en el pasado de diferentes drogas, y el problema más grave que hay con el fentanilo es que no se consume sola, sino que se mezcla con otras como cocaína, heroína y metanfetaminas, haciendo que gente que la consume tenga muerte repentina por sobredosis”, aseguró el activista, advirtiendo que otro problema del fentanilo, que tambien suele ser inyectada, es que la comunidad no sabe qué es exactamente e incluso muchos latinos ni siquiera han oído hablar de ella.

“La gente no está al tanto de saber sobre esta droga que está aumentando los casos de sobredosis en Nueva York y creo que hace falta educar más a la población sobre este tema que cada vez está dejando más muertes y afectando vidas”, dijo Pineda.

“Veo que hay un esfuerzo del Departamento de Salud, porque veo que están algo para frenarlo porque se están dando cuenta de que el problema está creciendo, pero siento que hay que poner mayor esfuerzo porque no puedo entender cómo la gente en la calle puede adquirir tan fácil el fentanilo. Creo que falta tener un programa que haga más rastreo”, agregó el activista, quien pidió a los padres de adolescentes y adultos jóvenes que estén atentos para poder evitar que sus hijos caigan en consumo de esa u otra droga.

“Toda droga tiene cambios de comportamiento en las personas y eso se nota. Hay gente que se pone más contenta o más agresiva y creo que los padres tienen que saber cómo es el comportamiento de los hijos. Entonces si son tranquilos y de repente los ves muy ‘happy’ y tienen comportamiento nervioso, puede ser una señal de alerta de que que hay algo pasando”, comentó.

“Hay que estar atentos a la forma en que hablan y a su mirada. A veces la mirada nos indica si alguien está bajo efecto de drogas y también en las escuelas urge educar más sobre el fenatanilo en particular. Tenemos que dejar el tabú y hablar abiertamente del tema para evitar más sobredosis y más muertes en nuestra comunidad latina”, dijo.

El Departamento de Policía (NYPD) por su parte continúa haciendo labores para desmantelar grupos dedicados a la comercialización de drogas en la Gran Manzana, y aseguraron que en lo que va corrido del 2022 se han incrementado las detenciones.

“Los arrestos por narcóticos en toda la ciudad aumentaron un 14,8% (9,431 VS 8,365) hasta el 24/7“, aseguró un portavoz de la Uniformada.

Datos sobre los estragos que el fentanilo ha hecho en NY

50 veces más fuerte que la heroína es

100 veces más fuerte que la morfina

150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo en el país

635 muertes de sobredosis en la ciudad ocurrieron entre latinos en 2020

31% del total de fallecimientos por sobredosis de drogas son latinos

508 de las muertes de latinos por sobredosis fueron por fentanilo

80% de todas las muertes de drogas en Nueva York son a causa del fentanilo.

1,326 casos de sobredosis atendidos en hospitales se reportaron en Nueva York en 2020 en NYC

357 casos ocurrieron en El Bronx

377 casos se registraron en Brooklyn

277 casos fueron en Manhattan

190 casos se dieron en Queens

125 casos se reportaron en Staten Island

Nombres comunes del fentanilo fabricado comerciado en las calles