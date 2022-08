“Es simplemente Messi, no hay nada más que decir”: Entrenador del PSG quedó sin palabras tras el espectáculo del argentino

Leo Messi ha hecho lo que a estas alturas de su carrera ya no se veía posible, seguir sorprendiendo con gran juego y una prueba de ello es el entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, quien quedó sin palabras tras la actuación del argentino en la goleada al Clermont por 0-5.

En medio de la incertidumbre por la lesión de Kylian Mbappé, Messi no tuvo mayores problemas para recordar los viejos tiempos y liderar a su equipo en el inicio de la temporada donde además firmó su gran trabajo con el primer gol de chilena de su carrera.

El capitán de la Selección Argentina finalizó el partido con dos goles y una asistencia, algo que no logró la temporada pasada. Ante esto, su entrenador no encontró mayor forma de describirlo. “Es simplemente Leo. No hay nada más que decir. Todos sabemos lo que es capaz de hacer”, puntualizó.

🗣️💬 #𝗖𝗙𝟲𝟯𝗣𝗦𝗚@hekitike9, Warren Zaïre-Emery et le coach du Paris Saint-Germain se sont présentés au micro de #PSGtv après l'éclatante victoire à Clermont. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 6, 2022

Christophe Galtier tiene menos de un mes al mando del PSG, sin embargo ese corto tiempo le ha servido para entender algo sobre el astro argentino y que beneficia a la plantilla, y es que “cuando Leo sonríe, el equipo también sonríe”.

En ese sentido, el técnico francés dejó saber que tuvo una conversación con Leo Messi y con los defensas del equipo con la intención de que su esquema favorezca al argentino y pueda rendir más en la delantera, además de evitar su desgaste innecesario.

La gran actuación del delantero de 34 años, estuvo apoyada por su amigo, el brasileño Neymar quien anotó un gol y dio tres asistencias, así como del defensores Marquinhos y Hakimi, quienes marcaron un tanto cada uno.

