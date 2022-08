Quieren a Daniella Navarro y a Nacho Casano como protagonistas de una telenovela que vaya del odio al amor, por Telemundo

Conversamos con Daniella Navarro y en esta entrevista pudimos contarle que muchos de sus fans quisieran verla junto a Nacho Casano protagonizando una telenovela para Telemundo. Después de ver cómo surgió el romance entre Nacho y Dani, los fans se niegan a no verlos más en la pantalla, ahora que el reality está a punto de terminar.

Por esta razón, muchos quieren que la novela de la vida real, salte a TV y se convierta en una telenovela que muestre una historia de amor que vaya del odio al amor, así como lo vivieron ellos dentro de La Casa de los Famosos.

Daniella nos dijo contenta, que si esto pasaba entonces ya no podrían criticarla por besarlo. Al día de hoy, cabe mencionar, parece que el recuerdo de Daniella Navarro, mantiene a Nacho Casano con una sonrisa en la cara, aún cuando no se siente cómodo junto Salvador Zerboni e Ivonne Montero, dos personas que él considera no merecen haber llegado a la final, y quienes jura y perjura no ganarán el primer lugar del exitoso reality de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

Lee más de La Casa de los Famosos:

Toni Costa queda expuesto con sus nominaciones en LCDLF2, y dicen que él nunca se comprometió, de verdad, con la familia del cuarto azul

Así lució Marjorie de Sousa en su aparición especial en ‘La Casa de los Famosos’

Evelyn Beltrán reacciona tras un comentario de Adamari López que involucró a Toni Costa con Daniella Navarro