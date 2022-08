Toni Costa queda expuesto con sus nominaciones en LCDLF2, y dicen que él nunca se compremetió, de verdad, cuando la familia del cuarto azul

Toni Costa ha quedado completamente expuesto. La forma en la que nominó durante toda la segunda temporada de La Casa de los Famosos le ha dejado claro a todos los integrantes del cuarto azul, que él nunca respeto el pacto que ahí se le pidió y que siempre que pudo se mantuvo nominando a Nacho Casano.

Los fans han estallado doblemente al ver las nominaciones de Toni Costa, porque nunca sancionó a Daniella Navarro, ahora le hacen ver que mintió cuando quiso ponerse la bandera de justo y justiciero, y realmente no lo hizo. Toni Costa le ha fallado a muchos fans: “El Toni tanto que habla de que NO LE GUSTAN LAS FALTAS DE RESPETÓ Y LA ALTANERIA… Y a Daniela nunca la nominó”, “La cara de Toni al quedar descubierto que nominó a Ivón y lo que dijo de ella. Ivón como siempre respondió como una dama, esta escena no tiene precio. Ivón es una reina”.

Las burlas en contra de Toni Costa han empezado: “Wuaoooo Toni nominaste a Ivonne mucho más que Daniela…😂😂😂😂😂 Desleal”.

Los fans de Ivonne van en contra de Toni Costa: “La nominaron, la nominaron y llegó a la cima, y llegó a ganar porque ella es la ganadora 🏆 Estos borregos nunca entendieron que el juego era individual, individual, porque la que se inventó que se jugaba en grupo fue la líder de Niurka y fue pues la que se fue bien pronto. Nunca entendieron que el juego era individual y que el fin justifica los medios”, “Dicen todos que nominan porqué es un juego y porque Ivonne juega está mal”.

El español nunca quiso ser abierto con respecto a las nominaciones. Y se mantuvo la mayor parte del tiempo con un perfil bajo. Y cuando empezaron a caer las presiones sobre los que siempre fueron individuales en el juego, él encontró la manera que la atención no recayera en él. Muchos creen que aprovechó que todo el “hate” fue hacía Ivonne Montero, para él lograr pasar desapercibido.

La estrategia le salió bien, llegó a la final de La Casa de los Famosos. Pero ahora saben que él siempre que pudo nominó a Nacho Casano y además también nominó a Salvador Zerboni sin descanso ni demora.

El público además ahora está viendo un rostro de Toni Costa que no está gustando mucho. Ahora que ya son finalistas no para de hacer comentarios negativos sobre Ivonne Montero y Zerboni. Cada que puede se queda con Nacho de algún asunto pasado o presente. Y los fans se están cansando, porque aseguran que este es el verdadero rostro de Toni. Un hombre que no aguanta ciertas bromas y que se molesta por muy poco.

Esta pregunta de Toni hacia Nacho, hace ver que el español de verdad tiene también una aversión por Ivonne. El ex de Adamari López pide que entiendan su juego y no quiere entender el de Ivonne. Muchos fans están cansados de escuchar lo sobrado que se expresa, como si él estuviera por encima de muchos y no hubiese cometido errores.

