Toni Costa evita caer en provocaciones luego que un concursante de ‘LCDLF2’ dijera que es un “español pirata”

El próximo lunes 8 de agosto se podrá conocer el nombre del afortunado ganador de los 200.000 dólares por su participación en ‘La Casa de los Famosos 2’. Por ello, cuando tan solo quedan dos días para dar por finalizada la segunda temporada del reality show el ambiente se encuentra bastante tenso entre Nacho Casano, Ivonne Montero, Salvador Zerboni y Toni Costa.

A su vez, el español en diversas oportunidades ha sido criticado por la manera en como enfrenta los problemas en la que fue su casa por los últimos tres meses. No solo recibió comentarios negativos por eso, también por el hecho de no haber integrado al principio uno de los cuartos, hecho que hizo que varios de sus compañeros lo tildaran de traidor.

El actor mexicano y el instructor de zumba protagonizan un nuevo escándalo dentro de la casa más famosa de habla hispana del momento, y es que en esta ocasión el villano de telenovelas lo hizo enojar tras una serie de palabras que fueron consideradas como hirientes.

“Menos mal que todo el mundo ve el personaje patético que eres“, le dijo la expareja de Adamari López. Al parecer Toni se habría molestado por todas las palabras sarcásticas que en medio del programa no ha parado de decir Zerboni.

A su vez, Salvador aparentemente se pudo haber sentido ofendido y le respondió al padre de Alaïa Costa diciéndole: “Muéstrale a todos, enséñales, un español pirata“, además de haberlo manifestado de manera arrogante.

El bailarín en medio de la tensa circunstancia que había prefirió tomar aire y calmarse ante lo que estaba pasando y así no caer en las provocaciones del mexicano. Además, Nacho Casano se mantuvo a su lado, quien también buscó la manera de mantener todo tranquilo y no empeorar la situación entre los concursantes. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

La pareja de Evelyn Beltrán luego aclaró que no seguiría siendo partícipe de las malas bromas que implementaba Salvador delante de todos, dejando claro que las ganas en todo momento sobraron y con justificación: “Aquí aguantando porque hay cámaras, le encanta hacer bullying a la gente“.

Te puede interesar:

· Salvador Zerboni reveló cuál fue la propuesta que le hizo Daniella Navarro y no aceptó

· Salvador Zerboni asegura que Daniella Navarro se va con todo “lo que se mueva”

· Salvador Zerboni le tendría ganas a una de las eliminadas de ‘La Casa de los Famosos 2’