Salvador Zerboni reveló cuál fue la propuesta que le hizo Daniella Navarro y no aceptó

El actor Salvador Zerboni se mantiene como uno de los cuatro finalistas de ‘La Casa de los Famosos 2’, y es que tan solo quedan pocos días para que den a conocer al afortunado ganador que se llevara los 200 mil dólares. Además, en las últimas semanas se vio durante su participación la manera en como demostró su ira hacia otros compañeros y una de ellas fue Daniella Navarro.

“Media hora antes de que anduviera con él me tiró la onda a mí, entonces seamos realistas, me tiró la onda, me propuso una cosa y le dije que no. Así que eso es un premio de consolación, no es amor”, expresó el villano de telenovelas bastante molesto.

El mexicano parecía no estar de acuerdo con el romance que surgió de manera repentina entre Daniella y Nacho Casano en los últimos días, pues ellos pudieron haber implementado una estrategia para terminar afectando al resto de los concursantes que también estaban haciendo todo lo que estuviese a su alcance para seguir manteniéndose dentro de la casa más famosa de habla hispana del momento.

“No nos van a quitar todo lo que hemos trabajado por una estrategia burda, falsa y barata. Que caigan bajo y juegue sucio, no, yo sé que ustedes lo ven todo… Van a escuchar toda la realidad, van a escuchar la tentación en esa propuesta indecorosa“, añadió Zerboni.

El actor en medio de su molestia no perdió ni un segundo para resaltar todo lo que llegó a vivir con quien fue su compañera en la suite, fue así como puso en tela de juicio la manera en como algunos participantes no realizaban el juego de una manera honesta, más cuando recibió una “propuesta indecorosa” que no quiso aceptar.

Salvador ha dejado muy claro delante de todos que nunca ha estado de acuerdo con todo lo que se generó entre la venezolana y el argentino, y es que algunos consideran que se trata de celos, mientras que otros lo vieron como nervios debido a que está muy cerca el final del reality show.

La situación en Navarro y Zerboni empeoró luego que ella hablara del tamaño de su miembro.

