Laura Bozzo publica foto con Daniella Navarro y admite sus errores: “Lo que dije de Daniella fue horrible, yo no soy así”

Laura Bozzo publicó en su cuenta de Instagram un foto junto a Daniella Navarro, quien fue su más cercana amiga mientras ambas estuvieron dentro de ‘La Casa de los Famosos’ pero la relación se fracturó la noche en la que la presentadora salió del reality show debido a la naciente relación de la venezolana con Nacho Casano.

Ahora que ambas están fuera de la competencia las cosas parecen haberse calmado tras el encuentro que tuvieron en una de las galas del programa y en esta publicación Bozzo admitió sus errores y le pidió disculpas a Navarro:

“Solo aquellos que vivimos esta experiencia tan dolorosa podemos entender que saca lo mejor y lo peor de las personas. Mi máscara siempre fue la de una guerrera que ante el dolor ataca para no llorar esa es Laura en America pero debo reconocer que lo que dije de Daniela fue horrible yo no soy así y lo siento en el alma por que lo mejor que saque en este juego fue conocerla. No soy nadie para atacar menos para juzgar por eso y más le quiero decir que lo siento que le deseo lo mejor y bendiciones @daniellanavarros”, fue el mensaje que le dedicó Bozzo.

En el reencuentro de ambas fuera del programa se vivieron momentos tensos pues no se sabía qué iba a suceder cuando estuvieran cara a cara nuevamente. Ellas se abrazaron con mucha emoción y Bozzo expresó lo que sentía y por qué reaccionó como lo hizo por la relación de Navarro con Casano:

“Yo solo quería protegerte. Te lo juro, te lo juro. Yo solo quería protegerte. Yo sentía que no sé… A mí no me importa, tú sabes que yo soy una loca y no tengo problemas con la vida sexual de nadie. Eso no era lo que atacaba: yo tenía miedo de que te hicieran daño. Pánico. Porque ese monstruo para mí es… Mama, te extrañé”.

