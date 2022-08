Vinicius Jr. se dispone a ganar cinco o seis Champions en el Real Madrid y estar a la altura de los más grandes

Su nombre ya quedó grabado en la historia del Real Madrid y de la Champions League al ser el autor del gol contra Liverpool FC en la final 2022. Ahora el brasileño se mentaliza en dar un gran golpe individual para optar a los mejores premios individuales y también en los colectivos.

El próximo miércoles tendrá una nueva oportunidad de demostrar su talento y capacidad para resolver partidos. Real Madrid enfrentará al Eintracht Frankfurt en el Olímpico de Helsinki, Finlandia, por la UEFA Super Cup o Supercopa de la UEFA que enfrenta a los campeones de la Champions League y de la Europa League.

“Es muy importante intentar ganar tantos partidos como sea posible, sobre todo si quieres vencer en competiciones tan importantes como la Supercopa. Haremos todo lo posible para lograr la primera pieza joya que se aparece en la temporada”, declaró a la UEFA.

VINICIUS JR. BREAKTHROUGH FOR REAL MADRID. 💥 pic.twitter.com/GVzH0BsgvZ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 28, 2022

Luego describió lo que sintió al levantar su primera ‘Orejona’ con la Casa Blanca tras su arribo a España en 2018.

“Fue un momento muy importante para nosotros, para mí, para todo el equipo. Después de una gran temporada, teníamos que terminarla con una victoria en la final. Siempre digo que me quedan unos 15 años de carrera y no sé cuándo será mi próxima final. Por eso tenía que disfrutarla al máximo. Marcar el gol de la victoria fue una sensación única. No hay mucho que decir, que escribir, de qué hablar de lo que se siente. Sólo la gente que lo ha vivido, que ha vivido el fútbol como lo vivimos nosotros la temporada pasada, sabe lo importante que es y lo feliz que te hace”, agregó.

Con ese gol se sacó una espina envenenada de críticas por sus problemas de definición en sus primeros años con el club. Ahora es el segundo jugador más decisivo del Real Madrid, después de Karim Benzema.

Confianza en Ancelotti para volver a ganar

Cuando un entrenador se gana la confianza de sus jugadores las cosas empiezan a salir mejor y eso fue lo que concretó el italiano Carlo Ancelotti en el Real Madrid tras aceptar su segundo periplo como técnico del actual campeón de Europa.

“Supo sacar de nosotros lo mejor. Es muy amable y nos trata como a sus hijos. Nos da tranquilidad y confianza. Y luego está su gran trabajo para preparar los partidos”, reconoció Vinicius.

Esto también lo motiva a seguir en el club merengue y proyectar una carrera con tantas Champions League para quedar en la historia de la competición.

“Admiro a los jugadores que han logrado tanto en este club, el más grande del mundo. Por supuesto, quiero seguir ganando aquí y jugar durante mucho tiempo para ganar tanto como ellos. Ganar cinco o seis Champions y ser tan influyente como algunos de los mejores jugadores que han vestido la camiseta del Madrid”, finalizó.

