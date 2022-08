Ana Bárbara vivió un momento incómodo en tarima y por error dejó su retaguardia al descubierto

La cantante Ana Bárbara atravesó un momento incómodo frente a sus fanáticos mientras estaba ofreciendo un show. El hecho se registró cuando ella estaba haciendo un sensual baile mientras interpretaba uno de sus clásicos musicales, luego hizo un fuerte movimiento con la mano que provocó que se quitara la falda sin querer.

La mexicana actuó con rapidez ante lo ocurrido y es que la tomó por un lado mientras intentaba cubrirse, todo esto sin dejar de cantar. Luego le dijo a su público que por favor le dieran un momento mientras ella volvía a arreglar su vestuario, pues su retaguardia había quedado al descubierto dejando poco a la imaginación de quienes cancelaron para ver el espectáculo.

La también actriz expresó: “Espérenme tantito“. Fue así como de una manera respetuosa entre ella y parte de su equipo resolvieron la situación que se había registrado en la tarima. Sin embargo, al inicio ella trató de hacerlo sola pero las cosas no salieron como esperaba. Por ello, contó con el apoyo de quienes tenía cerca y así poder continuar con el concierto.

La intérprete de ‘De vez en cuando’ no es la primera vez que vive una circunstancia de este tipo, y es que en diversas ocasiones le ha pasado y se debe a los vestidos ceñidos al cuerpo o los escotes que siempre le gusta llevar. Sin embargo, estos hechos no han sido motivo alguno para detener sus shows y es que a veces hasta se ríe de ella misma.

Además, las opiniones sobre lo sucedido estuvieron divididas, algunos consideraron que es algo completamente normal en la artista, al tiempo que otros la calificaron como profesional por no haberse detenido bajo ninguna circunstancia.

“Tú bien profesional, me caes súper bien“, “Tan lindos los bailarines, qué detalle”, “Lo que me gustó es que ella sigue el show”, “Ni le tapaba nada, cuál es la preocupación?”, “Como ya se hizo costumbre, lo bueno es que tiene un cuerpazo”, “Esa falda nunca la tapó nada“, “Qué pena no haber podido haber visto eso en directo”, “Ufffs, los bailarines se llevaron un 10”, fueron algunas de las expresiones por el incidente.

