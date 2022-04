Ana Bárbara dio detalles de su boda y podría casarse en el 2023

La cantante mexicana Ana Bárbara habló de los detalles para su boda y manifestó que le gustaría casarse con Ángel Muñoz en el 2023, manifestó en una entrevista a TVNotas. Agregó que en este momento se encuentra ocupada con su gira en México y Estados Unidos y que no tienen prisa, considerando que tuvo que ser pospuesta por la pandemia.

La artista explicó que quiere que sea una celebración que cuente con la presencia de sus seres queridos más cercanos y que siempre han estado ahí para apoyarla en las decisiones que ha tomado.

“Quiero algo muy íntimo, en privado, para que el enfoque sea solo para nosotros”, manifestó a la mencionada revista.

En septiembre de 2020, Ana Bárbara dio a conocer que ya tenía en mente la idea del vestido de novia que usuaría para lo que ella considera como su gran día. “Sí, tengo unas ideas ya, tomé algunas fotos y fui a algunas tiendas a ver, justo antes de la pandemia vi unos diseños que me llamaron la atención, pero como todavía no me pedían como tal el compromiso, pues tampoco fue que aparté uno”, manifestó.

Sin embargo, para la fecha todavía se desconoce si el matrimonio será en Estados Unidos o México.

¿Quién es el futuro esposo de Ana Bárbara?

Altagracia Ugalde Mota, mejor conocida por su nombre artístico como Ana Bárbara y Ángel Muñoz sostienen una relación sentimental desde el año 2014. Sin embargo, manejan con mucha cautela el hecho de hacer pública la vida que llevan juntos. Es por ello, que poco se ve que ambos compartan fotografías en sus redes sociales.

Muñoz es 15 años menor que ella y se conocieron cuando la también actriz se mudó a Los Ángeles, Estados Unidos. Además, es visto como la figura paterna de los dos hijos que tiene la artista. Según se ve en las redes sociales, José María y Jerónimo parecen sostener una buena relación con la pareja de su madre.

Ana Bárbara y Muñoz comparten la misma pasión por el deporte y es que fue en un gimnasio donde se conocieron.

Emiliano, hijo mayor de la empresaria, se graduó en la secundaria, Muñoz estuvo ahí para festejarlo como familia.

La pareja vive en California, Estados Unidos.

