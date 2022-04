Ana Bárbara se puso irónica en su nuevo mensaje a José Manuel Figueroa: le manda luz para que escriba sus propias canciones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ana Bárbara asegura que no demandará a José Manuel Figueroa por afirmar que el tema “Fruta Prohibida” es suyo, pues la cantante con casi tres décadas de trayectoria ve difícil que alguien pueda afectar su carrera.

“Hacer una acción legal o algo, no, porque creo que lo más claro que tengo es la credibilidad en mi trabajo, no hay manera de que la afecten. Quizá ahí una salpicadita porque siempre se siembra la duda, pero no hay absolutamente nada en este momento de qué preocuparme, lo mío está perfectamente bien documentado”.

Incluso la cantante manda luz al hijo de Joan Sebastian para que encuentre la inspiración. “Y esa luz que le llegue a él, lo ilumine para que de verdad escriba sus propias canciones, nada más“.

La Reina Grupera anuncia su primer concierto en solitario en el Auditorio Nacional el próximo 8 de mayo, en el que hará un recorrido por los temas que han marcado su carrera, incluyendo el desamor. “Tragedias en el amor donde has tenido ganas hasta de morirte así; entonces, yo en lugar de morirme, que ganas no me faltaron en alguna ocasión, me puse a escribir canciones“.

“Pero te puedo decir que a pesar de esas caídas, me levanto y me levanto siempre más fuerte”, concluyó el pensamiento. Ana Bárbara también aceptó que si ha sido víctima de machismo, misoginia y violencia en su búsqueda de ganarse un lugar en la escena músical, aunque aún no está lista para alzar la voz.

“Sí pasé un tipo de situaciones quizá violentas; sin embargo, también tengo que estar todavía más preparada y mejor ‘amueblada’ para abrirme al mundo y ser un poco honesta, con el ánimo de ayudar a nuevas generaciones”.

