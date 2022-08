Laura Bozzo reaparece luego de su transformación y asegura que parecía una “momia”

La presentadora de televisión Laura Bozzo durante su participación en ‘La Casa de los Famosos 2’ fue una de las más polémicas por el comportamiento que tuvo con el resto de sus compañeros. A su vez, quienes durante mucho tiempo la consideraron la ganadora del reality show fue eliminada el pasado lunes.

Durante las transmisiones de la casa de habla hispana más famosa del momento se pudo observar gran parte de las personalidades de quienes fueron los participantes durante esta segunda temporada, y sin duda alguna Laura fue bastante criticada por su aspecto físico, y es que sus seguidores estaban acostumbrados a verla siempre maquillada.

La peruana al dejarse ver por primera vez al natural causó reacción en las redes sociales, poniendo a prueba la creatividad de las personas con cientos de memes que se viralizaron en las diferentes plataformas. Además, expresó que ciertamente no se sentía a gusto por como se vio durante casi 90 días en ‘LCDLF2’.

“Hola a todos, miren la diferencia, maquillada por Blanca, peinada por Betty, soy otra persona. Parecía la momia Juanita en La Casa de los Famosos pero un buen arreglo lo cambia todo”, expresó la ex participante a través de sus redes sociales.

Los artistas siempre han estado acostumbrados a pasar por camerino para que los arreglen. Sin embargo, durante estos casi tres meses en los que estuvo Bozzo dentro del reality show, cada uno debía hacerse responsable de su apariencia. No era solo encargarse del rostro, también de acomodar su cabello, pues en diversas ocasiones salió despeinada.

“Ay de verdad que es otra cara con las pestañas, de verdad señora pónganse pestañas, yo no sé qué parecía, el ojo era horrendo, ahora me veo con pestañas y digo woow”, dijo cuando era concursante tras aceptar que le cuesta estar sin este tipo de detalles en su rostro. View this post on Instagram A post shared by 👩🏼‍⚖️#LAURABOZZO💜 (@todosconlaura)

Laura siempre ha sido vista con un mismo color de cabello que la ha caracterizado a lo largo de su carrera, y aunque todos debían encargarse de cada detalle físico, ella en una oportunidad llegó a contar con la ayuda de algunos de sus compañeros. Estos se tomaron el tiempo para ponerle el tinte que a ella tanto le gusta.

