Laura Bozzo y Nacho Casano comparten un desconocido pasado en televisión

La presentadora peruana Laura Bozzo y el nombre del actor Nacho Casano han estado sonando en los últimos meses de manera recurrente debido a que ambos son participantes de ‘La Casa de los Famosos 2’ que ya se encuentra en la recta final, pues será el próximo 8 de agosto cuando se conozca al ganador de la segunda temporada.

El pasado domingo quedó demostrado que ella y Nacho no se la llevan bien, todo luego que terminara de salir a luz pública lo que viene siendo el amorío que tiene él con la actriz Daniella Navarro.

Para la sorpresa de muchos televidentes esta no sería la primera ocasión donde ambos les toca estar juntos en un programa, y aunque para la fecha no exista la mejor amistad, los dos comparten una experiencia profesional de hace algún tiempo atrás.

Hace casi 10 años el modelo tuvo la oportunidad de laborar con Laura en el talk show que ella conducía y que era transmitido por Televisa. Además, fue un programa de televisión que para ese entonces contó con gran aceptación de la audiencia.

Su trabajo era estar por momentos en secciones particulares para darle mayor presentación a las publicidades que hacían, así lo dejó saber Casano en un video que compartió en su canal de YouTube en el año 2013. Además, se puede apreciar la manera en como daban los detalles y lo que refleja el trato de ellos que para ese entonces funcionaba con completa normalidad.

Sin embargo, ha sido muy evidente que Bozzo y el también actor argentino no tienen la mejor amistad dentro del reality show, por lo que es notorio que al terminar el programa ellos seguramente no harán ni el más mínimo intento de coincidir. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

A su vez, hace algunos días a través de las redes sociales se pudo conocer un presunto comunicado que habrían emitido los familiares de Casano en contra de la presentadora de televisión, donde la acusan de supuesta difamación luego que ella dijera en una de las emisiones de ‘LCDLF2’ que el actor habría tenido un vínculo amoroso con un alto ejecutivo de Televisa, hecho que daña su nombre.

Te puede interesar:

· Daniella Navarro le dice a Nacho Casano: “Prontito apagan la luz”

· Laura Bozzo acusa a una de las participantes de ‘LCDLF2’ de andar de cama en cama

· Laura Bozzo aparentemente podría ser demandada por los parientes de Nacho Casano