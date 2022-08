Laura Bozzo le robó un beso a Luis “Potro”Caballero tras su salida de ‘LCDLF2’

‘La Casa de los Famosos 2’ se encuentra en la recta final y será en menos de una semana cuando se conozca el nombre del afortunado ganador de los 200 mil dólares. Además, en el reality show realizaron una gala especial donde reunieron a gran parte de sus ex participantes donde tocaron muchos temas, incluso, hasta discusiones se registraron.

Laura Bozzo fue una de las participantes más controversiales dentro de ‘LCDLF2’, así como también fue la última eliminada de esta segunda temporada, hecho que generó muchos comentarios en contra, y es que varios consideran que ella era la encargada de mantener el rating que tenían hasta el momento.

Sin embargo, el pasado martes la conductora de televisión volvió a protagonizar uno de los momentos más candentes dentro de la gala, debido a que dijo que tenía varias cosas por hablar y resolver, luego Luis “Potro” Caballero se le quedó mirando de una manera pícara al tiempo que estaba bromeando.

“Con varios de acá tenemos muchas cosas que hablar“, agregó.

Posteriormente, sucedió algo que pocos esperaban porque Bozzo decidió pararse de su asiento y fue a abrazar al actor, cuando de manera repentina ella le robó un beso en la boca delante de todos sus compañeros.

El “Potro” quedó sorprendido, al tiempo que no aguantó la risa por lo que había hecho la presentadora de televisión. De esa manera, ella decidió revivir una de las cosas que ya había pasado cuando ambos eran concursantes de ‘LCDLF2’.

“Este programa estuvo de infarto”, “Laura se ganó el corazón de muchos”, “Uy, ese beso no es una señora que tiene valores, se respeta y no necesita hacer nada para dar show”, “Me encanta Laura, me hace reír demasiado”, “Jajajajajajaja, la mejor gala”, “Gala de infarto, la mejor. Laura la reina del raiting, les caiga bien o no”, “Laura era el centro de atención de esa casa”, fueron algunos de los comentarios.

Hace algunos meses, Laura y Luis Caballero protagonizaron su primer beso dentro de la casa más famosa de habla hispana del momento. Sin embargo, el hecho estuvo a punto de pasar a ser algo de tres porque Toni Costa también se acercó, solo que luego volteó la cara.

