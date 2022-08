“Una vez culé, siempre culé”: El emotivo video de Dani Alves en honor al FC Barcelona

Para nadie es un secreto el gran amor que siente el brasileño Dani Alves por el FC Barcelona, y aunque ahora viste la camiseta de los Pumas del UNAM, el azulgrana no se le sale del corazón.

Paradójicamente este domingo el brasileño volverá a pisar el engramado del Camp Nou, pero esta vez para enfrentar al conjunto culé en el torneo Joan Gamper.

Pero no será un juego cualquiera, pues se espera que Alves sea homenajeado por el Barcelona y se despida formalmente de la afición blaugrana.

A través de su cuenta en Twitter, Dani Alves publicó un video para honrar su paso por el Barcelona, y lo acompañó con la frase, “una vez culé, siempre culé. La sangre que recorre mis venas, no apenas es roja, ella es blaugrana“.

Además, publicó varios mensajes previos al encuentro, donde desbordó la pasión y el sentimiento que tiene ante la institución, y que tituló “Mi segunda carta”.

“Hola culés, hoy es un día muy especial para los barcelonistas, y yo como uno más de ustedes no podría estar de fuera. Todo lo que vivimos aquí me enseñó que no importa donde uno esté, no importa cuántas vueltas des, una vez culé, siempre culé”, escribió Alves.

MI SEGUNDA CARTA!!!



Hola culés, hoy es un día muy especial para todos los barcelonistas y yo como uno más de ustedes no podría estar de fuera.

Todo lo que vivimos aquí me enseñó que no importa donde uno esté, no importa cuantas vueltas des, una vez culé siempre culé. — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) August 7, 2022

“Una primera vez me fui, intenté volver, conseguí y otra vez fui. Pero el destino me trajo de vuelta una vez más. No quiero despedirme de ustedes. Quiero verles otra vez, quiero abrazarlos otra vez, quiero compartir un momento único con ustedes”, continuó.

En total fueron cuatro los tuits que publicó el defensor en honor al equipo de sus amores, y contra el que luchará por la copa Joan Camper.

“No sé si se dieron cuenta, pero la vida siempre me trae de vuelta aquí, porque los buenos hijos a casa siempre regresan para decir hola, nunca para decir adiós. Despedirme nunca fue mi punto fuerte, pues no creo que nos podamos separar jamás“, agregó.

Estamos conectados por alma y la sangre que recoge mis venas no apenas son rojas, ellas son blaugranas.

Cada vez que regreso mi corazón late como la primera vez, él nudo en el estómago es inevitable y los recuerdos memorables.— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) August 7, 2022

“Estamos conectados por alma y la sangre que recoge mis venas, no apenas es roja, ella es blaugrana. Cada vez que regreso mi corazón late como la primera vez. El nudo en el estómago es inevitable y los recuerdos son memorables”, sentenció Dani Alves.

Le puede interesar:

Dani Alves lanza el primer dardo en regreso a Barcelona: “Lo único que me da pereza es volver al Camp Nou de blanco”

Dani Alves tras su llegada a Barcelona: “La vida me regala el derecho de despedirme del Camp Nou”

Dani Alves viaja con Pumas a Barcelona y espera despedirse del Camp Nou