Dani Alves lanza el primer dardo en regreso a Barcelona: “Lo único que me da pereza es volver al Camp Nou de blanco”

Luego de haber tenido un inesperado y polémico fin de ciclo con el FC Barcelona, el brasileño Dani Alves ha vuelto al Camp Nou antes de lo imaginado para disputar el Trofeo Joan Gamper con su nuevo club, Pumas UNAM de la Liga MX el próximo domingo.

Alves se robó los reflectores en su regreso a España y aprovechó la ocasión para hacer declaraciones bastante interesantes. Principalmente manifestó su felicidad por volver al estadio donde vivió los mejores momentos de su carrera y lanzó una indirecta al eterno rival del Barcelona, el Real Madrid.

“Volver a pisar el Camp Nou es muy especial para mí. Amo demasiado al Barça y a este escudo. Lo único que me da pereza es volver a jugar aquí vestido de blanco“, expresó el defensor de 39 años que además es el jugador con más títulos en la historia del fútbol.

🇧🇷 Habla @DaniAlvesD2, en la previa del Trofeo Joan Gamper



🙌 ”Ni mucho menos estoy disgustado”



🤝 ”Me hubiera gustado que me lo comunicaran antes pero estaré eternamente agradecido a Xavi y @JoanLaportaFCB"



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/Jlg6e7UZGj — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 5, 2022

Asimismo, el internacional con la selección de Brasil se mostró algo nostálgico por estar en el Camp Nou con una camiseta que no es la del Barcelona, pero agradeció por tener la oportunidad de despedirse de los fanáticos culés, algo que afirma no le permitió hacer la directiva del club la temporada pasada.

“Me duele venir con otra camiseta que no sea la del Barcelona, pero el fútbol es hermoso. Ni los mejores guiones o dibujos animados hubiesen pensado un regreso tan rápido a Barcelona después de decir ‘Hola’ y no tener tiempo ni para decir ‘Hasta luego”, añadió.

En ese sentido, Dani Alves dejó admitió que se sintió más por la forma en como terminaron las cosas, pero dejó palabras de agradecimiento para el entrenador del conjunto azulgrana.

“Me hubiera gustado que me lo comunicaran antes, pero estaré eternamente agradecido a Xavi“, sentenció.

Lea también:

– Dani Alves responde a la crítica de Rivaldo: “Hay que tenerlos bien puestos para hacer lo que yo hago”

– Dani Alves tras su llegada a Barcelona: “La vida me regala el derecho de despedirme del Camp Nou”

– Laporta considera que el Barcelona recuperará con títulos la inversión en fichajes