¡Lo confesó! Mike Tyson derrochó $500 millones de dólares en “mujeres y locuras” y no le dejará nada de herencia a sus hijos

Si ya de por si imaginarse $500 millones de dólares es algo impresionante, gastarse toda esa cantidad en excesos es algo completamente difícil de comprender. Pues eso fue justamente lo que hizo la leyenda del boxeo Mike Tyson, tal como él mismo lo contó.

El pugilista logró tener esa impresionante suma de dinero gracias a los años de gloria en el boxeo, y ahora no le queda ni un centavo para dejarle a sus hijos.

En una entrevista realizada para el podcast The Pivot, Mike Tyson afirmó que todo el dinero que logró ganar como boxeador, se lo gastó en complacer mujeres, afirmando que a algunas le compró autos de lujo a cambio de compartir un fin de semana con él.

Además de eso están los excesos, la excentricidades y las adicciones que caracterizaron al boxeador estadounidense.

“Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación, porque de los $500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años. Parecía muchísimo dinero, pero se acabó”, dijo Tyson.

Además dejó claro que lo peor que podría hacer es dejarle alguna herencia a sus hijos, dando a entender que no tiene intención de compartir lo que le queda a sus ocho herederos.

“Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría dejándoles dinero. Les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos. A sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores. Mimándolos con dinero se rendirían ante la primera adversidad”, sentenció.

