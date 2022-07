Mike Tyson hace un llamativo vaticinio sobre su muerte: “Mi fecha de caducidad está cerca”

El exboxeador profesional Mike Tyson no ha desvelado ningún problema de salud que revista especial gravedad, por lo que sorprende todavía más las declaraciones que, sobre su futura muerte, ha realizado esta semana el excampeón mundial de los pesos pesados en su popular podcast ‘Hotboxin’.

El polémico deportista charlaba sobre la mortalidad y el impacto que esta tiene en las diferentes actitudes hacia la vida con el renombrado terapeuta Sean MacFarland, un profesional especializado en la gestión de traumas y adicciones. En un momento de su conversación, Tyson aseguró sin miramientos, ni cambios perceptibles en su voz, que su “fecha de caducidad” llegaría mucho antes de lo que quizá esperen algunos.

“Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Pero, cuando me miro al espejo y veo esas pequeñas manchas en la cara, digo: ‘Guau, esto significa que mi fecha de caducidad está cerca, que será muy pronto’“, ha reflexionado sin dar más explicaciones sobre semejante vaticinio. A continuación, y en una nota más positiva, Mike Tyson ha puesto de manifiesto que, a estas alturas de su vida, el dinero supone la menor de sus preocupaciones.

“El dinero me importa una mi****. Hay gente que piensa que el dinero les va a hacer feliz. Es una falsa sensación de seguridad, te crees que nada puede pasarte ya. No piensas que los bancos pueden colapsar, crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es verdad. Cuando tienes dinero, lo cierto es que puedes esperar que nadie te va a querer realmente“, ha explicado Tyson, cuya fortuna actual está valorada en diez millones de dólares tras su conocida bancarrota de 2003.

