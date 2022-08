Cynthia Klitbo sobre Niurka Marcos: “No sé quién es esa señora”

La actriz Cynthia Klitbo vuelve a ser tendencia en las redes sociales por la respuesta que le dio a los medios de comunicación sobre la actual pareja sentimental de su ex, Juan Vidal, con quien se ha visto envuelta en muchos comentarios negativos por todo lo que ella ha expuesto tras lo que vivió con él cuando estaban juntos.

Además, Niurka Marcos, novia del actor Vidal expresó que la actriz era “alérgica a los hombres” por eso la invitaba a que buscara “otra preferencia sexual”.

Por ello, los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle a Klitbo sobre qué opinaba de la vedette cubana y es que mencionó lo siguiente:

“No sé quién es esa señora, ¿Tú crees? No sé de qué me hablas“, añadió en un tono de voz alejado de la cortesía.

La mexicana también aprovechó para explicar que su ex pareja no puede dar ningún tipo de declaraciones de ella, quien también tiene una orden judicial que logre proteger su integridad física, aunque no pudo ofrecer más detalles por no contar con el permiso para hacerlo.

“Ratifiqué mi denuncia, yo no tengo ninguna información y es todo lo que les puedo decir porque mis abogados me dijeron que no hablara nada del tema. (Juan Vidal) tiene una orden de restricción, no puede hablar con los medios de mí”, mencionó a los medios de comunicación.

¡Cynthia Klitbo confirma que la denuncia en contra de Juan Vidal continúa su curso! 😱 ¡Además evitó opinar sobre Niurka! 🚨📺 #VLA #QuieroBailarEnLaFinal pic.twitter.com/KuljkrSf5L — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 9, 2022

En medio del escándalo que viene atravesando la actriz también se pronunció Alfredo Adame, y es que este arremetió en su contra al manifestar que llegar a tener un compromiso con ella sería un completo “sacrificio”.

“Ay, pobre señor ese también, a mí cuándo me han visto hablar de él, que agarre sus rollos con mi flaco a mí que me dejen en paz. A mí la nacada no me gusta, perdón”, manifestó con cierto descontento Klitbo.

Cynthia también expresó que luego de su relación sentimental con Vidal llegó a su final todo se ha vuelto un poco más complejo. View this post on Instagram A post shared by Cynthia Klitbo (@laklitbocynthia)

“Despiertas sobresaltado, tienes ataques de pánico, te sientes horrible porque estás dándote cuenta que todo tu autoestima, tú juraste que te amaba y de pronto te ves a ti misma como: ‘Qué sola estaba, fingí que me quería’ y te entregas, entonces yo no pienso ahorita en absoluto en eso”, añadió a la prensa.

