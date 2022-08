Daniella Navarro explicó lo que sucedió con Yolanda Andrade tras el enfrentamiento que sostuvieron

La actriz Daniella Navarro protagonizó un escándalo el pasado domingo en ‘La Casa de los Famosos 2’ con la presentadora de televisión Yolanda Andrade, donde ambas sostuvieron un fuerte enfrentamiento que las llevó a faltarse el respeto y gritarse durante un programa en vivo. En medio de la tensión que se presentó Omar Chaparro tomó la determinación de ponerse en medio de ambas para evitar algo mayor.

La venezolana aprovechó su cuenta en Instagram para dar su versión de los hechos sobre lo que realmente habría sucedido pero no todos tenían conocimiento, así lo dejó saber en una transmisión en vivo que realizó.

“Ella fue la que me provocó, ella fue la que se paró del asiento y me hizo así y evidentemente a mí me buscas y me encuentras, siempre lo he dicho. Además, que sí me ha molestado mucho la campaña de desprestigio porque si quieres desprestigiarme con lo que viste que yo hice dentro de la casa hazlo, pero por qué desprestigiarme por mi acento?”, dijo la actriz de la telenovela ‘100 días para enamorarnos’.

A su vez, Andrade mencionó que no le gustaría trabajar con la “Minions” o la “malota”, apodos que le llegó a poner al tiempo que mencionó varios motivos de la vida de la venezolana para que se burlaran de ella.

“Por qué desprestigiarme por mi nacionalidad?, por qué promover el bullying?, por qué burlarte de ciertas acciones mías?, por qué gritarme en la cara que el público me sacó? No señora, yo no fui eliminada, yo fui la quinta finalista le guste o no le guste, salí por la puerta grande, por la puerta que el público me quiso ver”, expresó la novia de Nacho Casano.

Daniella también aceptó que parte de su comportamiento fue la que la llevó a no ser la triunfadora que se llevara a casa los 200,000 dólares. Sin embargo, rechazó que siga siendo criticada por ser venezolana y el acento que tiene.

“Que mis acciones me llevaron a que el público no me viera como ganadora lo asumo, yo no estoy ocultando absolutamente nada, pero no le da derecho a usted señora Yolanda a desprestigiarme por mi nacionalidad y por mi acento en las redes sociales”, agregó.

