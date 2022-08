Osvaldo Ríos sobre el comportamiento de Daniella Navarro: “La educación se lleva desde la sangre”

La actriz Daniella Navarro y la presentadora de televisión Yolanda Andrade este domingo protagonizaron un fuerte enfrentamiento en la gala de ‘La Casa de los Famosos 2‘. La situación se tornó mucho peor cuando la mexicana mostró su descontento al decir que no cree que la relación con Nacho Casano dure.

Posteriormente, Omar Chaparro tuvo que intervenir, debido a que ambas se comenzaron a gritar al punto que no se entendía con claridad lo que se estaban diciendo, y para evitar que la circunstancia fuese a empeorar vio que lo mejor fue pararse en medio de las dos.

El actor Osvaldo Ríos este lunes sostuvo un encuentro con la prensa y habló sobre lo sucedido el pasado domingo, dejando claro que apoyó el comportamiento de Andrade pero no de Navarro. Por ello, expuso que cuando las personas son criadas con valores se les puede notar.

“Me pareció un poquito fuera de lugar, pero así es esto, así es la vida misma. Siento que la educación se lleva desde la sangre, desde el alma y el corazón y cuando es evidente que no tiene, estas cosas ocurren. Yo no lo digo por mi compañera Yolanda, lo digo por mi otra compañera Daniella Navarro”, dijo.

Ríos y la actriz claramente no tuvieron una muy buena relación de amistad mientras llegaron a compartir en ‘LCDLF2’, motivo por el que él habría dicho que ella no representaba a los venezolanos por su comportamiento.

“Daniella Navarro diciendo a mis espaldas que yo no represento a Puerto Rico, perdón, pero la que no representa a mi querida Venezuela es ella, por mal educada, chismosa e hipócrita. Se tenía que decir y se dijo”, expresó el puertorriqueño. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

La venezolana al salir del reality show se enteró de las declaraciones que él había ofrecido sobre ella, hecho que le molestó porque él estuvo envuelto en un escándalo que lo llevó a prisión por golpear a una mujer, es decir, violencia doméstica.

“Él dijo que no representaba a la mujer venezolana porque era una mujer agresiva, cuando tiene cola que te pisen, el señor tiene un pasado bien turbio y no tiene la moral de decirme que soy una mujer agresiva, esas cosas duelen. Yo también he hecho comentarios, pero los hice dentro de la casa”, expresó la venezolana.

