La muerte de Diego Bertie, ha dejado a Itatí Cantoral en un completo shock

Hace un par de días se dio a conocer el fallecimiento de Diego Bertie y a pesar de que varios miembros de la comunidad artística expresaron sus condolencias en redes sociales, tal parece que Itatí Cantoral desconocía este lamentable hecho.

La actriz tuvo un pequeño encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, cuando se le notificó sobre la muerte del peruano, se sorprendió al grado de casi no poder contener el llanto.

“No lo puedo creer, no, no, no. Era un actor maravilloso, yo hice una telenovela con él que se llamaba “Vale Todo”. La grabamos en Rio de Janeiro en Brasil, los dos éramos los protagonistas, era un ser maravilloso”, dijo Itatí.

Según se informó, Diego Bertie perdió la vida, como contamos en esta nota, después de caer del piso número 14 del edificio en el que residía y, aunque en un principio se rumoraba que se había suicidado, su manager desmintió esta versión mediante un comunicado de prensa.

