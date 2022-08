La verdad sale a la luz: por fin Nacho Casano admite que sí le propuso un trío a Ivonne Montero en LCDLF2

No se puede negar que Nacho Casano es un hombre diestro con las palabras. Pero también es un hecho que durante días sino es que meses, el argentino ha negado haberle propuesto un trío a Ivonne Montero. Más allá del contexto, más allá del sentido en el que éste haya dizque pronunciado estas palabras, el hecho existió y él lo negó.

El actor salió de La Casa de los Famosos en tercer lugar por votación popular. Y ahora que al parecer sabe que en efecto, todo está grabado, Nacho Casano no ha tenido otra opción más que reconocer que la propuesta exisitió.

Verónica Bastos ha gritado en televisión: “Sí lo dijo”. Ivonne en entrevista con Bastos y Jorge Bernal corroboró que en efecto estas habían sido sus palabras y ahora los fans dicen: “La verdad nos hará libres”. Mientras que otros también agregan: “Nacho ahora parece que para entenderte hay que ser genio. Lo dijiste y clarito, eso no resiste analisis, eres esclavo de lo que dices y dueño de lo que callas”.

Muchos no salen de su asombro, porque creían en las palabras de Nacho Casano cuando negaba esta conversación y por eso reaccionan diciendo: “Wow, tanto que la dañaron por algo que si dijeron 😮😮ERES ÚNICA Y MERECES ESE PREMIO 😍😍😍😍👏👏”. Otros después de esto afirman que Daniella y Nacho son tal para cual.

Los mensajes en apoyo a Ivonne no paran y por esto dicen: “Eres una gran mujer Ivonne, y NO, no ganaste por ser una mamá luchona como dió a entender Alicia y el pésimo comentario de Lalo, ganaste por tu tolerancia, cordura, educación, por tu noble corazón, por tu bella sonrisa, por competitiva y a pesar de toda esa maldad y odio que te rodeó seguiste adelante. Bendiciones para ti y para Antonella, preciosa Ivonne, bien merecido tu primer lugar, te ganaste el cariño de muchos de nosotros. Saludos desde Guadalajara Jalisco”.

