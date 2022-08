Llaman a Salvador Zerboni “el ganador sin corona” de ‘La Casa de los Famosos 2’

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ llegó a su fin este 8 de agosto con Ivonne Montero como la ganadora de los $200,00 dólares luego de haber vivido 91 días de encierro y de que el 33.8% de los votos la hicieron ocupar el primer puesto y llevarse el premio a casa.



Si bien el público ha estado felicitando a Ivonne en redes sociales, hay quienes no han parado de señalar un supuesto fraude por parte de Telemundo luego de que se anunciara su triunfo y dicen que quien en realidad debió haber ganado la competencia era Salvador Zerboni.



Los argumentos de los seguidores del show son que Montero no fue lo suficiente participativa dentro de la casa, no convivía, no socializaba, no dio contenido y sólo fue para “victimizarse”. Además, destacan que Zerboni fue el que obtuvo más apoyo del público a comparación de Ivonne, algo que no les pareció y comenzaron a manifestarse en las redes.

“Obviamente ella ganó, ustedes le dieron el pase dorado desde el principio. Pérdida de tiempo”, “Ya se sabía que la que menos gente tenía, ya ganaba 😡”, “ALUXEE 🦁 ERA EL GANADOR”, “La que no dio contenido 😂”, “Eso Telemundo, lo lograste. Ganó quien tú querías”, “Sin hacer nada😴”, “Fraude. Tenía que ganar Zerboni, aguantó más que nadie. Él era el ganador. Fraude”, “Desde que le dieron el boleto dorado de salvación se vió el fiasco, ya estaba arreglado que sería la ganadora”, “Noo 😩 Zerboni era el ganador 🥲”, “OBVIAMENTE SE LO ROBARON A ZERBONI Y NO SOY TEAM ZERBONI, PERO ERA DE ÉL”, son una parte de los mensajes que han dejado los fans del reality.

Incluso, una publicación señalaba que Salvador siempre llevó la delantera en los votos con diferencia cercana a la puntuación de Ivonne y bastante por encima del porcentaje de los demás finalistas que eran Nacho Casano y Toni Costa, quienes quedaron en tercero y cuarto lugar respectivamente.



En la encuesta más reciente Zerboni aparecía con el 36%, Ivonne con 34%, Nacho con 16% y Toni con 14%.



“EL VERDADERO GANADOR SIN CORONA🧡”, “Esa mujer no hizo nada en el show que desilusión 😡”, “Zerboni se lo merecía 👏”, “Zerboni ganador 😢”, “Deberían premiar por los que le dan vida al realty no por ir a causar lástima😡”, “Ganó la nena porque esta mujer no hizo el mínimo esfuerzo para ganar, solo era dormir y hacerse la víctima”, “Zerboni hizo un extraordinario juego. Debía ser el ganador”, “Le robaron el triunfo, Ivonne solo fue a dormir y hablar a las cámaras. ZERBONI GANADOR, ALUXE🔥❤️”, continuaron expresando los fans. View this post on Instagram A post shared by LCDLF2 _VIP (@lcdlf2_vip)

