Ivonne Montero nos confirma que pese a todas las difamaciones que sufrió en La Casa de los Famosos no responderá con demandas legales

Ivonne Montero es la nueva ganadora de La Casa de los Famosos en su segunda temporada. Conversamos con la famosa actriz mexicana quien con lágrimas en los ojos admite que no tenía ni idea de todo el cariño que se ha gestado a su favor, a raíz de todo lo que tanto fans como famosos pudieron ver a través de las pantallas del 24/7 y durante las galas transmitidas por televisión.

La ganadora entró a la casa pensando que no tenía muchos amigos, que todo ahí adentro no sería sencillo por el mismo público, y se topó no sólo con que afuera tiene a muchos famosos que de verdad la conocen y la quieren, sino que además tiene un público que dicidió vengarla y convertirla en la gandora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

Después de todos los encontronazos que vivió Ivonne dentro de La Casa de los Famosos, son muchos los que quieren saber si ésta procederá de manera legal en contra de aquellos que llegaron a difamarla y que incluso aseguraron que fuera de la casa crearían una campaña de desprestigio en su contra. Sobre esto la actriz nos dijo que no. “No haré nada, sería una pérdida de tiempo y de energía que no vale la pena, porque sé de dónde viene todo esto. A lo largo de mi carrera me he tenido que enfrentar a este tipo de personas y de palabras. Yo seguiré mi camino y lo malo lo dejaré atrás”, dijo la actriz y cantante mexicana.

Le dimos buenos noticias a Ivonne Montero

Le contamos a Ivonne que durante las últimas semanas muchos de los helicóteros que sobrevolaban la residencia eran en su honor. Le contamos que muchos fans llegaron a la casa para gritarle que la apoyaban, que la querían, que no estaba sola. Le confirmamos que muchos de sus fans fueron a darle amor y a tirarle rosas para dejarle ver que aún cuando ahí dentro estuviera sola, afuera tenía a todo un verdadero ejército peleando por ella con cada voto.

Ivonne derramó lágrimas durante nuestra entrevista. “No tenía ni idea”, no dijó la ganadora. Ivonne dice que pese a todo lo que le decían, pese a todo lo que le gritaban ella nunca dudó de sí misma, de ni quien era, al contrario. Ivonne Montero siempre tuvo claro su objetivo.

La mexicana admitió que hubo momentos en los que quiso salir más animada, en las que quiso caer en las garras del famoso: “crear contenido” y gritar o responder, pero nunca pudo hacerlo. “Yo no soy así, no podía actuar o responder de la misma manera, porque yo no soy así”, recalcó Montero.

Después de nuestra entrevista Ivonne Montero se enteró de los nombres de aquellos famosos que durante las galas o que en las redes sociales le pidieron a su público que votarán por ella, y estos son: Cynthia Klitbo, Rey Grupero, Yolanda Andrade, Latin Lover, Muaricio Islas, Mauricio Mancera, Sofia Castro, Isabella Castillo, Alicia Machado, Rodrigo Vidal, Rafael Nieves, Julia, Brenda, Potro, Osvaldo Ríos y Liz Vega.

La protagonista de “Secretos del Alma” está con todos ellos agradecida, a Ivonne Montero no le alcanzan las palabras para agradecerle a los cientos de miles y probablemente millones de personas que la apoyaron y la hicieron ser la ganadora de La Casa de los Famosos.

