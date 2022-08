Zelensky pide a Occidente prohibir la entrada a todos los rusos

Los países occidentales deberían cerrar sus fronteras a todos los rusos, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una extensa entrevista al periódico The Washington Post.

Según él, “las sanciones más importantes son cerrar las fronteras, porque los rusos le están quitando la tierra a otra persona”. Dijo que los rusos deberían “vivir en su propio mundo hasta que cambien su filosofía”.

En su opinión, esto también debería involucrar a aquellos rusos que abandonaron el país protestando por las acciones del gobierno. “Cualquier tipo de ruso los hace ir a Rusia”, dijo.

En su opinión, toda la población rusa debería ser responsable. “La población escogió a este gobierno y no lo está combatiendo, no discutiendo con él, no gritándole”, señaló. Zelensky también criticó las sanciones actuales como débiles e ineficaces.

Rusia quiere anexar partes ocupadas de Ucrania

Los líderes rusos han señalado que podrían celebrar votaciones de anexión en las partes ocupadas del este y sur de Ucrania, en las regiones de Kherson y Zaporizhzhia, el 11 de septiembre, junto con las elecciones regionales que ya están programadas.

Los funcionarios rusos dicen que esos votos legitimarían el reclamo de Rusia sobre esas áreas, pero los críticos dicen que los votos serían una farsa manipulada por Rusia.

El secretario de Estado Antony Blinken y altos funcionarios de la Casa Blanca advirtieron que cualquier intento de apropiación de tierras a través de referéndums “falsos” traería “costos adicionales impuestos a Rusia”.

No está claro cuáles serían esas consecuencias. Al igual que lo hicieron antes de que Rusia invadiera el 24 de febrero, Zelensky y otros funcionarios ucranianos están presionando a sus socios occidentales para que anuncien sanciones como medida disuasoria.

Zelensky le dijo al medio este lunes que las sanciones ya impuestas a Rusia por su guerra no provocada en Ucrania son “débiles” en comparación con el cierre de fronteras a los ciudadanos rusos durante un año y un embargo total sobre la compra de energía rusa.

A las aerolíneas rusas se les ha prohibido volar sobre la mayor parte de Europa y América del Norte, lo que ha hecho que sea más difícil para los rusos viajar al extranjero. Pero no existe una prohibición general como la que sugiere Zelensky; los ciudadanos rusos aún pueden solicitar una visa para visitar los Estados Unidos, por ejemplo.

El 24 de febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en un discurso televisado que, en respuesta a una solicitud de los jefes de las repúblicas de Donbás, había tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial para proteger a las personas “que han estado sufriendo abusos” y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años”.

