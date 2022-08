Ellen DeGeneres reacciona al trágico accidente automovilístico que dejó en coma a su ex Anne Heche

La estrella de la televisión, Ellen DeGeneres, deseó lo mejor para su ex Anne Heche, después de que la actriz se impactara contra un edificio y entrara en coma, con un estado severamente critico.

Por primera vez, la presentadora ha hablado del incidente, deseando lo mejor para quien fuera su pareja en los años 90, una vez que habló abiertamente de su homosexualidad.

La popular estrella, de 64 años, fue vista el lunes con una amiga en el restaurante True Lune de Santa Bárbara, California, donde deseó que su ex se recuperara y aseguró que ya no ha tenido contacto con ella desde que dejaron de salir.

“No. No he hablado con Anne, no lo he hecho. No estamos en contacto, así que no sabría decirte“, dijo Ellen cuando fue abordada por unos paparazzis saliendo del restaurante.

La protagonista de ‘Seis días y siete noches’ se encuentra en “estado crítico” en el hospital tras el accidente automovilístico en el que se estrelló contra un edificio.

El pasado fin de semana, un portavoz de la también productora explicó que la actriz ha entrado en coma, a pesar de que anteriormente se había dicho que su condición era estable.

“Poco después del accidente, [ella] quedó inconsciente, entrando en coma y está en estado crítico. Tiene una importante lesión pulmonar que requiere ventilación mecánica y quemaduras que necesitan intervención quirúrgica”, detallaron los representantes.

