Nacho Casano arremete contra Alicia Machado tras decir que él es “un misógino”

El actor Nacho Casano luego de haber sido nombrado como el tercer finalista de ‘La Casa de los Famosos 2’ fue entrevistado en el programa ‘Hoy Día’ para conocer su posición ante la percepción que tiene Alicia Machado sobre él, y es que rechazó por completo que lo haya llamado “misógino” días antes de terminar la competencia.

“Pues no la conozco a Alicia y Alicia no me conoce a mí, así que cualquier cosa que diga será pura habladuría para que le den un ratito aquí en el show. Yo también entiendo que mucha gente, con todo respeto, muy ignorante, que ni siquiera entiende el significado de las palabras que pone en su boca”, expresó Casano.

Aparentemente entre el argentino y la venezolana no tendrían intención de establecer una buena relación de amistad y es que ella pareció estar molesta y le respondió. El también modelo reveló que en muchas ocasiones las personas usan términos de lo que no conocen el significado y ella le dijo:

“Sí imbécil, créeme que sé lo que significa! No te creas tan inteligente! De estos patanes abunda la sociedad”, escribió en Instagram la Miss Universo 1996.

El novio de la actriz Daniella Navarro también explicó que no considera que sea prudente que sigan haciendo uso de terminologías solo por decirlas y no porque realmente las estén empleando correctamente.

“Usar la palabra como misógino sin saber lo que significa creo que es terrible para mucha gente que sí se merece ese calificativo”, agregó.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que alguna personalidad del mundo del entretenimiento le da ese calificativo, pues la ganadora de ‘LCDLF2’, Ivonne Montero en una ocasión cuando estaban como participantes también se lo llegó a comentar.

La reportera le recordó cuando la mexicana no solamente le dijo “misógino”, también lo tildó de “poco hombre” luego que ambos sostuvieron una fuerte discusión por no estar de acuerdo en ciertas cosas.

“Para empezar a mí no me define lo que digan de mí sino lo que yo hago, y estoy muy orgulloso de todo lo que hice en este show”, manifestó el actor.

