Nacho Casano y Daniella Navarro no ocultan su romance tras sus apasionados besos en la cama

‘La Casa de los Famosos 2’ no ha dejado de ofrecer nuevos detalles que van desde discusiones hasta amores fugaces tal como lo es el de Daniella Navarro con Nacho Casano, lo que pasaría a ser su tercer intento dentro de la casa de habla hispana más famosa del momento.

Desde hace algunos días ambos habían sido vistos con un acercamiento repentino que dejó no solamente perplejos a sus compañeros, también a la audiencia. Con el transcurrir de los días las cosas fueron cambiando y se mostraban tal cual son sin necesidad de ocultar el amor que sienten uno por el otro.

Sin embargo, esta nueva relación que surge tras quedar menos de una semana de participación en el reality show. Además, ha generado muchas incomodidades en el resto de sus compañeros, y es que varios de ellos no están de acuerdo, una fue Laura Bozzo, quien además lo manifestó antes de ser eliminada.

“Yo no voy a estar de buenas con ella nunca más. Para mí está muerta y enterrada. ¿De qué vale ser tierna para que te hagan mie*** cada rato? Eso de tierna se vuelve a meter para adentro y nunca más sale. Yo ya no me vuelvo a encariñar con nadie que no sea un perro. Nunca más. Mis hijas y se acabó”, agregó la conductora peruana.

Hace pocos días se logró ver cuando Navarro y Casano estaban acostados mientras él le hacía cariño a ella en el cabello. Además, la actriz manifestó que: “Prontito apagan la luz“, dejando a la expectativa lo que podría pasar entre ellos dos estando solos. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

El pasado lunes revelaron varias imágenes que dejaron evidenciado que hubo más caricias que fueron subiendo de tono en medio de lo que las cámaras de la casa pudieron captar, así como también mostraron la manera tan apasionada cuando ambos se besan al estar la luz apagada.

La pareja de actores están aprovechando cada momento al máximo durante la poca estadía que les queda en el programa. Por ello, el argentino decidió no ocultarlo más y tomó la determinación de actuar tal cual es él fuera de las cámaras de televisión, y es que ya Daniella y él se besan como cualquier otra pareja, hecho que quedó registrado cuando estaban en la alberca. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

Te puede interesar:

· Daniella Navarro asegura que Salvador Zerboni es un “drogadicto”

· Toni Costa y Daniella Navarro desafiaron a Laura Bozzo por su comportamiento en ‘LCDLF2’

· Daniella Navarro se toma un descanso y un participante de ‘LCDLF2’ se la come con la mirada