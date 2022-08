Nacho Casano y Daniella Navarro se encierran en la oscuridad y ella le dice: “Sácala”

La audiencia de ‘La Casa de los Famosos 2’ ha quedado sorprendido por el nuevo romance que existe entre Daniella Navarro y el actor Nacho Casano, y es que hace algunas semanas atrás ambos habían manifestado que no se toleraban y era evidente que no podían estar cerca debido a que su relación dentro de la casa más famosa de habla hispana no era la más sana.

Sin embargo, ya los dos decidieron ponerle fin a los constantes rumores que existían entre los televidentes y los compañeros que están con ellos en el reality show. Por ello, dejaron el miedo a un lado y ahora se han mostrado tal como son, hecho que a muchos no les agradaría y es que varios piensan que solo se trata de una estrategia y al salir de ahí todo habrá terminado.

A su vez, será hasta el próximo 8 de agosto cuando se conozca al ganador y realmente se sepa cuál será el futuro de muchos, y uno de los que más ha llamado la atención es el de esta nueva pareja que se formó. Lo que sí es cierto es que están aprovechando al máximo su estadía y las travesuras entre ellos no han parado.

Recientemente la pareja tomó la determinación de encerrarse en un clóset, lugar donde el actor comenzó a decirle a Daniella todo lo que sentía por ella. Además, mientras estaban acostados tampoco lo pensó mucho y le dijo varias cosas que al final terminaron encendiendo la temperatura para los dos.

“Es que cuando yo tengo confianza con la gente y con ciertas cosas saco otra parte más…”, le comentó el argentino a Navarro.

La actriz venezolana no lo pensó mucho y le terminó respondiendo, hecho que varios tomaron por otro lado al ella decirle: “Sácala… Vamos a dormir tres semanas como Julia y Rafa“. Sus declaraciones habrían hecho que la audiencia se sintiera hasta confusa, y es que se pudo generar malos pensamientos por los comentarios emitidos.

Luego Casano expresó que: “No, todavía tenemos 48 horas“, palabras que ella no comprendió y él decidió besarla.

