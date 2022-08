Paty Cantú aprendió a sobrellevar el hipotiroidismo que padece

Patricia Giovanna Cantú Velasco, mejor conocida en la industria del entretenimiento mexicano como Paty Cantú, mantiene una cruzada permanente por apoyar a las personas que sufren hipotiroidismo, padecimiento que a ella le fue detectado desde algunos años.

“Tengo hipotiroidismo y me costó mucho encontrar el diagnóstico; estuve un año diciendo síntomas aleatoriamente a la gente sin saber que eran de una sola cosa”, describió la cantante ante varios medios de comunicación después de haber tomado parte en un concierto benéfico de nombre “UnRecordPorLaTiroides”, el cual se llevó a cabo recientemente en el Parque Bicentenario ubicado en la Ciudad de México.

Debido a lo traumático que le resultó determinar a qué se enfrentaba su organismo, hoy en día la intérprete de 38 años trata de informarle a las personas lo más que puede sobre la compleja enfermedad, pues algunos médicos llegan a confundirla con otras y ello puede destrozar anímicamente a quienes la padecen, así como a sus seres queridos, pues no saben cómo enfrentarla.

“Me hicieron análisis de sangre, me decían: ‘Tienes leucemia, tienes lupus’…. Me dijeron cualquier cantidad de cosas, me costó un año de perseguir el diagnóstico”, confesó.

A partir de que el padecimiento de Cantú fue diagnosticado, poco a poco, logró normalizar a su organismo a través de una medicación continua y permanente.

“Fue tan fácil como empezar a tomar una pastilla todos los días y me regresó a la vida, la personalidad. Pude volver a dormir, a controlar mi peso y mis emociones”, describió.

En este sentido, la interprete originaria de Houston, Texas, les recomendó a las personas afectadas de hipotiroidismo enseñarse a convivir con la enfermedad y hacerla un tema más abierto de abordar ante las personas que las rodean.

“Ha sido algo de lo que he hablado públicamente, porque creo que hay que normalizar las conversaciones que sean absolutamente humanas”, concluyó.

Cabe señalar que el hipotiroidismo es una enfermedad en la cual la glándula tiroides no produce la cantidad adecuada de hormonas tiroideas, las cuales cumplen diversas funciones en el organismo.

Lo más extraño del caso es que, con relación a los varones, resulta 10 veces más frecuente que afecte a las mujeres.

Te puede interesar: