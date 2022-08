Pablo Montero toma terapia para combatir a sus “demonios”

Pablo Montero está decidido a poner todo de su parte para combatir los problemas de impulsividad que hace unos días ocasionaron un escándalo en la Feria de Saltillo Coahuila.

El cantante fue captado por las cámaras apunto de agredir a una reportera cuyo pecado fue cuestionarlo sobre sus supuestos problemas de alcoholismo.

En este sentido, el intérprete de temas rancheros se comprometió a pagarle los daños ocasionados al teléfono móvil de Italia Herrera quien trabaja para del programa “Ventaneando”.

Además, en una entrevista otorgada al periódico El Universal, Montero dio a conocer que recurrió al apoyo de un terapeuta para modificar su conducta.

“Ya he estado tomando algunas terapias”, expresó el también actor quien recientemente caracterizó al desaparecido Vicente Fernández en la serie de televisión “El último Rey”.

No obstante, Pablo Montero reconoció su malestar porque algunos reporteros y conductores de programas de entretenimiento hablen solo de los de adicciones y los conflictos en que se vio involucrado hace años.

“Claro que es molesto, porque me gustaría que hablaran del impecable trabajo que hice en las dos temporadas de “El Último Rey” y de la gira por 50 ciudades que estaré haciendo. También me gustaría que hablaran de mi trabajo, no sólo de los escándalos”, expresó.

Juan Osorio se quejó del actor

Lo cierto es que sus problemas de conducta son una constante de su personalidad al grado de que, hasta Juan Osorio, productor de “El Último Rey” se quejó recientemente de ello señalando que no le agradaría trabajar más con Montero, quien en el último día de grabaciones no se presentó al set por haberse ido de fiesta.

“Le dije que lo apreció mucho y también le hice hincapié ‘no, yo no soy nadie para perdonarte, lo que yo estoy haciendo en este momento es quedarme tranquilo y en paz con una actitud que a mí me puede crear un conflicto personal y emocional’”, expresó Osorio acerca del dialogo posterior que tuvo con el actor.

Te puede interesar: