¿Qué es la vasculitis, la enfermedad por la que Ashton Kutcher casi pierde la vida?

Ashton Kutcher ha causado gran conmoción entre sus seguidores y la prensa internacional al revelar que tiene “suerte de estar vivo”, después de batallar por más de un año contra un raro trastorno autoinmune llamado vasculitis, que le afectó a la visión, la audición y el sentido del equilibrio.

Según contó el mismo actor en una entrevista para ‘Running Wild with Bear Grylls: The Challenge’, un programa de National Geographic, estuvo “al borde de la muerte”, por lo que se siente “afortunado de estar vivo”.

“Hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis. Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que dices, ‘no sé si alguna vez podré volver a ver. No sé si podré volver a escuchar. No sé si podré volver a caminar’“, afirmó el protagonista de la cinta ‘The Butterfly Effect’. Y añadió que le tomó alrededor de un año reconstruir nuevamente cada uno de sus sentidos.

De acuerdo con informes médicos, la vasculitis es un trastorno autoinmune con muchas variaciones que puede causar la inflamación de los vasos sanguíneos, lo que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos.

Existen alrededor de 20 tipos distintos de vasculitis, que se diferencian según el tamaño y la ubicación de los vasos afectados. Los trastornos pueden dañar vasos tan pequeños como los capilares y tan grandes como la aorta, el principal vaso que bombea la sangre fuera del corazón.

La inflamación estrecha esos vasos y restringe el flujo de sangre o incluso corta el flujo por completo, lo que podría generar daños a los órganos o crear aneurismas (una protuberancia en la pared de un vaso sanguíneo).

Según el tipo de vasculitis, la gravedad de la afección y los órganos a los que se dirige, los síntomas varían y pueden ser leves, moderados o potencialmente mortales. Los más comunes incluyen pérdida de apetito, de peso, fatiga, sarpullido, dolores y fiebre.

La vasculitis también podría desarrollarse sola o junto con otras enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, el lupus o la esclerodermia. Las infecciones por hepatitis B o C pueden ser un desencadenante, al igual que los cánceres en la sangre, como la leucemia y el linfoma.

El tratamiento está dirigido a reducir la inflamación. Para los casos leves, los analgésicos de venta libre son benéficos. Sin embargo, para casos más severos, los médicos deben recetar esteroides, anticuerpos monoclonales e inmunomoduladores o medicamentos inmunosupresores, por nombrar algunos. View this post on Instagram A post shared by Ashton Kutcher (@aplusk)

Sigue leyendo: Ashton Kutcher reveló que durante algún tiempo se quedó ciego, sordo e imposibilitado para caminar

– Así fue la peligrosa dieta de Ashton Kutcher por la cual estuvo hospitalizado dos veces

– Ashton Kutcher y Mila Kunis al fin vendieron mansión en Hidden Valley