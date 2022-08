Satcha Pretto envió un mensaje a sus seguidores antes de ser intervenida quirúrgicamente

La conductora Satcha Pretto el pasado mes de julio a través de su cuenta personal de Instagram reveló que por problemas de salud le tocaría estar ausente durante un tiempo indefinido de las pantallas de ‘Despierta América’, luego que le dijeran que debía ser operada en la rodilla.

“Hoy es 9 de agosto, es el día antes de mi operación y quería grabar este video para compartir un poco sobre cómo ha sido este proceso de rehabilitación antes de mi cirugía“, expresó en un video que compartió en la red social de la camarita.

A su vez, la periodista hondureña quiso darle las gracias no solo a aquellos que le han estado escribiendo para conocer cómo va el proceso con su rodilla, también a los que la han mantenido en cada una de sus oraciones para su pronta mejoraría.

“Quiero agradecer a todos los que han estado pendientes porque significa muchísimo para mí que ustedes me envían un mensaje o me coloquen una línea en redes sociales. Mi familia ha estado aquí para apoyarme desde el principio, mi esposo, mi mamá, mis hijos”, agregó en otro audiovisual que compartió.

Pretto quiso ofrecer el recorrido que le ha tocado atravesar con y sin muletas desde hace casi un mes, también los detalles de lo que fue su proceso de terapia y el gran avance que ha logrado, pues en oportunidades pudo caminar sola sin necesidad de apoyarse en nada.

Además, señaló que sería este miércoles 10 de agosto cuando la someterían a la operación que desde julio está esperando, todo debido a un desgarro del ligamento cruzado anterior y del colateral y lateral, diagnóstico que fue ofrecido luego de una radiografía y una resonancia.

“¡Te deseamos una pronta recuperación! We love you”, desde la cuenta de ‘Despierta América, otros comentarios fueron: “Pronta recuperación, bendiciones para ti y que regreses pronto”, “Todo va a estar bien”, “Fuerza querida Satcha”, “Te extrañamos, que Dios te siga bendiciendo”, “Todo va a salir bien, bella”, “¡Eres una guerrera, todo va a salir bien!”. View this post on Instagram A post shared by Satcha Pretto (@satchapretto)

Pretto explicó que agradece diariamente el hecho de estar viva y no haber sido diagnosticada con una enfermedad terminal.

Te puede interesar:

· Por problemas de salud: Satcha Pretto deberá ser operada y estará ausente en ‘Despierta América’

· Despierta América: Karla Martínez y Satcha Pretto reciben críticas por su vestuario en Univision

· Aylen Del Toro anunció en ‘Despierta América’ que está en la dulce espera