Presentadora de ‘Despierta América’ está en la dulce espera

La emisión de este domingo en ‘Despierta América‘ fue bastante particular y no precisamente por la invitación de alguna figura del mundo del entretenimiento que hayan invitado, pues en esta ocasión la protagonista fue la presentadora Aylen del Toro quien informó que se encuentra en la dulce espera, noticia que dejó a muchos perplejos y también contentos porque la familia de este programa de televisión seguirá creciendo.

“¿Cómo está mi gente linda? Aquí estamos en el foro de ‘Despierta América’, quise hacer este live porque hoy les tengo una sorpresa súper, súper padre. Aquí en el foro ya se está organizando, quédense con nosotros porque viene la sorpresa”, manifestó del Toro previo a dar la noticia.

“De verdad que estoy súper nerviosa, pero estoy muy contenta porque hoy justamente en el día de la familia, con mi familia de ‘Despierta América’ y Univision, y con mi familia de sangre les quiero anunciar que la familia crece”, expresó emocionada.

Sin duda alguna el resto de sus compañeros los felicitaron y también se alegraron por el nuevo integrante que dentro de unos meses tendrán en sus brazos. A su vez, los parientes de la conductora también gritaron de la emoción, pues sus seres queridos más cercanos también asistieron al estudio.

“Qué alegría!! Qué felicidad, amiga”, “Yayyyy, ya es oficial. Te estamos esperando con mucha emoción baby”, “Woww, felicidades Aylen”, “Vecina, qué emoción, vamos a ser tíos. ¡Muchas felicidades para ti y Sebas!”, “Maravilloso, felicidades. Yo sabía, esa cara de felicidad era evidente”, “Felicidades de bendiciones mi Aylen. Millones de bendiciones“, “Qué linda noticia, muchísimas felicidades”, “Muchas felicidades hermosa. Que sea una etapa maravillosa para ti“, fueron algunos de los comentarios.

El estudio se convirtió en una completa celebración luego del anuncio, pues Aylen se convertirá en madre por primera vez, y es que su esposo también la acompañó al momento de hacerlo público. View this post on Instagram A post shared by Aylen Del Toro (@aylendeltoro)

“Hoy, en el día de la familia, les anunciamos la mejor noticia de nuestras vidas: la familia CRECE y no podríamos estar más felices, nerviosos y emocionados!! Te esperamos con todo el amor del mundo “lentejita”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

