El público de Top Chef VIP pide a Horacio Pancheri y a Rodrigo Vidal para LCDLF3

Rodrigo Vidal se ha convertido en un huracán de alegría para Top Chef VIP, el público hispano está gozando con su participación. El mexicano ha demostrado ser muy diestro con las palabras, las cuales siempre llevan buen humor y un leve toque del doble sentido mexicano, como cuando a la chef le dijo: “A la de rojo…”. El actor y cantante no hizo uso de este piropo de manera ofensiva, y tanto la chef como el resto de sus compañeros se han reído de su particular ocurrencia.

En los primeros días de transmisión, los fans ya descubrieron que Vidal podrá no ser muy diestro en la cocina, pero entusiasmo no le falta. Tanto él como Héctor Suárez Gomiz aseguran que tal vez no duren mucho en la competencia, pero están aprovechando cada momento y cada instante para dar lo mejor de sí mismos. Y sí, también están tratando de aprender. Tanto así que una de las primeras pruebas de pareja ellos se convirtieron en los primeros ganadores de la pasada noche.

A Rodrigo Vidal, además, sus compañeros ya lo apodaron como “el presidente”, y es que para campañas políticas parece estar listo, porque vaya que sí usa su don para defender cada platillo, aún cuando el buen sabor no lo acompañe. Los chef, jurado, que evalúan cada platillo están sorprendidos por la gracias del actor y el empeño que tanto él como Gomiz le inyectan a cada prueba y reto.

Hay que destacar que en las redes sociales muchos aplauden la presencia de tantos famosos en esta primera temporada de Top Chef VIP, y además aseguran que Carmen Villalobos es una grata sorpresa como conductora.

En cuanto a lo primero, la presencia de los famosos, hay que agregar que los fans piden tanto a Rodrigo Vidal como a Horacio Pancheri para la tercera temporada de La Casa de los Famosos. La aplicación Twitch en donde también se puede ver el programa, está rebosando de comentarios a favor de esta idea.

Sobre Villalobos como conductora, el público hispano agradece que sea tan genuina en sus emociones, que llore, que ría y que sobre todo no tenga una presencia estática dentro del show. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

