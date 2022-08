Bad Bunny abre su primer restaurante en Miami

Parece que todo lo que toca Bad Bunny se convierte en oro. Con su ‘World’s Hottest Tour’, con el que recorrerá estadios de EE.UU. y que comenzó el pasado 5 de agosto en Orlando, y un papel protagónico en la cinta de acción ‘Bullet Train’, el cantante ahora acaba de anunciar otra aventura comercial inesperada.

Y es que el artista, de nombre real Benito Antonio Martínez Ocasio, acaba de meter cabeza en el mundo de la hostelería con la apertura de su primer restaurante en la ciudad de Miami.

El intérprete de ‘Moscow Mule’ se asoció con el magnate de la vida nocturna, David Grutman, para abrir ‘Gekko’, un asador japonés de lujo con el mismo estilo dramático y creativo que la megaestrella puertorriqueña aporta a todo lo que hace.

Este es el primer restaurante de Bad Bunny, mientras que Grutman, quien dirige la compañía Groot Hospitality, ha invertido en locales de otras estrellas de la música como Pharrell Williams.

Al igual que muchos de los restaurantes de David Grutman, hay un énfasis en la exhibición y este asador ofrecerá presentaciones junto a la mesa, como platos de bistec a la llama.

El menú, básicamente, supondrá una vuelta de tuerca a las recetas tradicionales del sushi e incluirá cortes de primera calidad y carne Wagyu con un toque de barbacoa coreana, según han explicado los dos socios en conversación con la revista ‘Food and Wine’.

“Hemos elegido Miami porque yo paso mucho tiempo aquí y su cultura me recuerda a la de mi casa”, ha expresado el intérprete boricua, quien triunfa estos días con su exitoso disco ‘Un verano sin ti’, sobre las razones de su ubicación. “Miami es una ciudad en la que me puedo relajar. Me encanta salir a cenar, ver el océano. Simplemente es una ciudad genial”, ha señalado orgulloso.

‘Gekko’, que significa luz de la luna, se inspira en la cultura japonesa tanto en lo relativo a la decoración como en lo referente al menú.

También hay una sección completa dedicada a los mariscos y otros clásicos japoneses, que incluyen pan de leche, ostras Kumamoto, albóndigas de langosta y una variedad de sushi, sashimi y nigiri, como el 24k Otoro, una creación muy Groot Hospitality.

“Conozco a Bunny desde hace años, de hecho nos conocimos en otro de nuestros restaurantes, ‘Komodo’, con Drake. Sabía que Bad Bunny era un fanático del sushi y, con el tiempo, comenzamos a hablar sobre hacer algo juntos: una fusión de sushi, el mejor bistec que puedas comprar y un ambiente lounge”, agregó Grutman. View this post on Instagram A post shared by Gekkō (@gekkomiami)

