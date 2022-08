Brad Pitt y Bad Bunny lideran la taquilla de EE.UU. con “Bullet Train”

“Bullet Train” prometía ser uno de los grandes estrenos del verano y así fue luego de que aceleró a una sólida venta de boletos de $30.1 millones este fin de semana para encabezar la taquilla de EE.UU.

Por otra parte, este lanzamiento de Sony Pictures, que cuenta con un considerable presupuesto de $90 millones de dólares, ha recaudado también $62.5 millones en todo el mundo durante su primer fin de semana.

Si bien las cifras pueden tomarse como la apertura más grande para una película, lo cierto es que supone el peor fin de semana del verano para la cartelera. Los reportes señalan que la calificación “R” de “Bullet Train” podría estar perjudicado en el sistema de audiencias estadounidense, que es reservado para cintas con contenidos no aptos para menores de edad.

Brad Pitt encabeza un elenco repleto de estrellas en esta historia de un asesino que viaja en un tren bala japonés de alta velocidad con la única misión de recuperar una valiosa maleta abandonada.

Lo que el protagonista no espera es que a bordo de ese tren viajen algunos de los sicarios más destacados del planeta, cada uno enfrascado en su objetivo hasta que aparecen rencillas, enemistades e incluso clientes compartidos que terminan por hacer de ese trayecto un disparatado y sanguinario caos.

Otros nombres en la marquesina incluyen a Bad Bunny, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon y Sandra Bullock.

Por su parte, los cines de EE.UU. cierran la temporada de estrenos de verano con el primer fin de semana que recauda menos de $100 millones de dólares, algo que no ocurría desde 2021, cuando los cines aún operaban bajo las restricciones de la pandemia.

Por detrás de “Bullet Train” quedó la animada “DC League of Super-pets”, con $11 millones de dólares.

“Nope”, la última propuesta del cineasta Jordan Peele, se conformó con la tercera posición y $8 millones de dólares en su tercera semana tras un debut que superó los $44 millones.

“Thor: Love and Thunder” y “Minions: The Ride of Gru”, cierran el listado como la cuarta ($7,1 millones) y la quinta ($7 millones) cintas más vistas.

