La buena suerte de Ivonne Montero la llevó a ganarse un carro: La Casa de los Famosos no es lo único que gana la mexicana

En un breve encuentro con la prensa, Ivonne Montero recordó una ocasión en la que asistió a un programa de concursos en el que la recompensa principal era un automóvil y, luego de completar todas las pruebas, se lo llevó a casa.

“Hace muchos años Jaime Camil conducía un programa, yo lo veía y decía «tengo que ir a concursar para llevarme el coche». Investigué de qué manera ir de público y cuando acabó esa emisión me acerqué a un miembro de la producción para preguntarle qué se tenía que hacer para participar. Pasé los filtros y quedé en competencia con un joven que me propuso que, quien se ganara el auto lo vendiera y nos repartiéramos el dinero, pero yo le dije que no. Total que yo me lo gané, siempre atraigo a la suerte”, dijo Ivonne, según reportó Mezcalent.

Recordemos que la buena suerte de Ivonne Montero se manifestó también en La Casa de los Famosos. De esto se habló mucho dentro del reality porque la mexicana ganó, primero

la última prueba del líder, que le dio inmunidad durante las últimas semanas. Para en la siguiente prueba convertirse en la primera finalista del show. Hechos consecutivos que despertaron la ira de Laura Bozzo y Daniella Navarro.

