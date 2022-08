A Ivonne Montero y su hija les dicen que “el bien siempre triunfa”

En las redes sociales no paran de llegar los mensajes de felicitaciones para Ivonne Montero, la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

Las lindas palabras se hicieron sentir para la actriz mexicana durante toda su estadía en toda la temporada. Fueron más de tres meses que ella estuvo allí dentro y ahora que sale siente el calor y el amor de todos los fanáticos que la apoyaron durante todo este tiempo y que votaron por ella para que fuera la ganadora.

Verónica Bastos, la conductora de ‘La Mesa Caliente’, entrevistó a Ivonne Montero a través de un en vivo en la cuenta de Instagram de Telemundo Realities y allí la gente se desbordó con mensajes para la mexicana.

“El bien siempre triunfa”, fue uno de los mensajes que le han dejado a la actriz en este video.

Durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos’ ella vivió diversas situaciones complicadas con Daniella Navarro y Laura Bozzo. Cuando Ivonne Montero quedó como última habitante de ‘La Casa de los Famosos’ ella expresó lindas palabras ante las cámaras.

“Gracias a cada rincón, cada espacio que me acogió, que me brindó compañía, que fue un eco para llegar a tanto público. Con todas las emociones. Gracias por lo vivido, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las sonrisas, por los éxitos, por la unión que tuvimos en algún momento todos los compañeros. gracias a mis compañeros porque de cada uno aprendí algo. Me siento muy orgullosa. Agradezco también a mis padres por haber hecho de mí la mujer que soy y a esa pequeñita por también hacerme la madre que soy, esa fuerza. ¡muchas gracias jefa querida por todo lo hermoso que nos brindaste!”.

