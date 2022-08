Ivonne Montero reafirma que ella y su madre sí están distanciadas, pero asegura que buscará la reconciliación porque se siente muy sola

A días de haberse coronado como la ganadora de la segunda temporada de “La Casa De Los Famosos”, Ivonne Montero no cree que su triunfo sea coincidencia, pues asegura que siempre que busca un premio lo consigue.

En un breve encuentro con la prensa, la actriz recordó una ocasión en la que asistió a un programa de concursos en el que la recompensa principal era un automóvil y, luego de completar todas las pruebas, se lo llevó a casa.

“Hace muchos años Jaime Camil conducía un programa, yo lo veía y decía «tengo que ir a concursar para llevarme el coche”. “Investigué de qué manera ir de público y cuando acabó esa emisión me acerqué a un miembro de la producción para preguntarle qué se tenía que hacer para participar. Pasé los filtros y quedé en competencia con un joven que me propuso que, quien se ganara el auto lo vendiera y nos repartiéramos el dinero, pero yo le dije que no. Total que yo me lo gané, siempre atraigo a la suerte“, dijo Ivonne.

Sobre su participación en el reality, la también cantante aseguró que quedó con muchos aprendizajes, entre ellos a valorar a sus seres queridos, por lo que buscará a su madre y tratará de reconciliarse con ella, pues admite que no tienen una buena relación.

