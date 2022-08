Mujer en Australia ganó $20 millones en la lotería gracias a que no siguió el consejo del marido

Una abuela en Australia ganó $20 millones en el sorteo del Powerball de este jueves gracias a que no siguió el consejo de su esposo.

“Mi esposo me dijo, ‘no pierdas el tiempo, nunca vamos a ganar'”, contó la mujer a The Lott.

“Supongo que probé que estaba incorrecto”, añadió la residente de Melbourne.

Una compra de último minuto en Wyndham Village Shopping Centre donde se encontraba con su marido y su hija la llevó a obtener el premio mayor.

La mujer relató que optó por una nueva estrategia para seleccionar los números que resultaron ganadores.

“Yo decidí mezclar las cosas, y en lugar de apostar a mis tres o cuatro juegos usuales, decidí optar por el Powerhit con números especiales que significaban mucho para mí“, explicó.

El PowerHit es una entrada especial que incrementa las probabilidades de ganar.

“Yo nunca pensé que ganaría algo grande. Yo usualmente acierto tres números, pero nunca nada más”, relató.

La afortunada acertó la única entrada ganadora de la división uno.

Los números ganadores fueron: 30, 23, 9, 22, 5, 28 y 18, y el número importante de Powerball resultó ser el 3.

Desde que se enteró que ganó el premio mayor, la mujer no ha podido dormir de la emoción. Su esposo, sin embargo, parece superarla en incredulidad.

“Mi esposo no creía la noticia de que ganamos, y bromeando me decía, ‘oh, ¡no seas estúpida!’. Pero luego solo me dijo, ‘oh wow, ¿es real?’”, reveló.

Con las ganancias, la pareja espera ayudar a sus hijos y nietos a obtener viviendas.

