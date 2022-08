Foto nocturna deja a Lili Estefan expuesta: se le ve todo porque su vestido es transparente

¡Todo se le ve en la quinta fotografía! Lili Estefan está tomándose unas merecidas vacaciones junto a su familia. La flaca de Univision está dándose la gran vida en Grecia y para este viaje ha permitido que sus fans vean mucho de ella, desde su vestuario, hasta sus atrevidas curvas.

La conductora de El Gordo y la Flaca ha aparecido ya con varios atuendos transparentes, pero es el conjunto celeste el que ha dado mucho de qué hablar, porque Lili Estefan ha paseado por las calles de Grecia con este diseño de dos piezas, el cual bajo la luz de la luna y con los reflectores de frente la han dejado expuesta para el ojo de cualquiera.

Antes de dejarse ver con esta pieza, Lili causó furor en Instagram por caminar como en pasarela con otro conjunto similar, pero esta vez totalmente transparente ante la luz del sol. Su bikinazo negro fue la nota y es que la flaca se miraba sensacional, todo Mykonos se ha rendido ante ella. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Para este viaje, Lili Estefan empacó vestidos y trajes espectaculares, todos playeros y sensuales que con un poco de brisa desnudaban sus piernas y muslos, permitiendo así que el público apreciara todo lo que la tela escondía debajo. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Lee más de Lili Estefan aquí:

Lili Estefan mostró la tanguita negra desde Europa

Lili Estefan presume la belleza de su hija Lina en Premios Juventud: todos están impactados con su par de intermibales y sensuales piernas

Así salió Lili Estefan del hotel rumbo a los Premios Juventud 2022