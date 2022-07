Lili Estefan presume la belleza de su hija Lina en Premios Juventud: todos están impactados con su par de intermibales y sensuales piernas

Lili Estefan ha compartido en Instagram un par de publicaciones en las que presume la belleza de su hija Lina, quien deslumbró a la prensa y colegas de la conductora de El Gordo y la Flaca, con su porte de modelo y un par de intermibales y sensuales piernas.

“Lina eres bella”, dice el público. “Wow, qué hermosa”, comentan. Muchos hablan de la que belleza de Lina y de cómo Lili Estefan a su lado incluso parece igual de joven, aún cuando sean madre e hija.

Los fans de la conductora de Univision están encantados por cómo Lili comparte el foco de los reflectores y de las cámaras con su hija, de cómo le agrada ver que ésta brille con luz propia y se convierta en el centro de atención de todos. Le aplauden a Lili lo bien que se le da compartir junto a Lina momentos inolvidables. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Lili, por su parte, también llama la atención de muchos, y es que con el pasar de los años se ve aún más hermosa y sexy. Con su último atuendo para Premios Juventud, también dejó a la vista su fascinación por los zapatos de lujo. Azucena Cierco, conductora y periodista de Telemundo le ha pedido vía Instagram que se los preste. Lili aún no ha respondido a su mensaje. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

