Expone a su esposo infiel con tremendo anuncio en el periódico

En redes sociales se ha vuelto viral la forma en cómo una mujer ha expuesto a su esposo luego de descubrir que este le era infiel.

Contrario a lo que muchos pudieran imaginar, la víctima de una infidelidad, identificada únicamente como Jenny y que radica en Australia, decidió pagar una publicación en una página entera en el periódico local Mackay and Whitsunday Life, para enviarle un mensaje muy “especial” a su ex.

En la página 4 del diario que salió el pasado 12 de agosto, con texto simple y en negrita, la mujer publicó el siguiente mensaje: “Querido Steve, espero que estés feliz con ella. Ahora todo el pueblo sabrá lo asquerosamente tramposo que eres. De Jenny. PD Pagué este anuncio con su tarjeta de crédito”.

Claro está que el mensaje no solo lo leyó su marido, sino alrededor de 50,000 lectores que adquieren a diario el periódico en la localidad de Whitsunday.

Luego de que este anuncio se hiciera viral, según recoge el diario The Sun, los directores de la publicación indicaron que en efecto, la mujer había presentado una tarjeta de crédito para pagar el anuncio; sin embargo, no terminaron por hacer el cobro pues el titular de la tarjeta no había dado su consentimiento para dicho pago.

A pesar de la situación, se unieron a la causa de Jenny y lo hicieron de manera gratuita. Y agregaron: “NO sabemos quién es Steve, pero aparentemente ha sido muy, muy malo”.

El anuncio se volvió viral en Facebook, y muchos compartieron sus opiniones de la situación. A algunos les pareció gracioso pero otros criticaron fuertemente al periódico por no haber actuado de forma ética.

