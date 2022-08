Jurgen Klopp sobre la crisis del FC Barcelona y sus fichajes: No lo entiendo

El fútbol europeo y sus seguidores, han visto como el FC Barcelona ha podido sumar un total de cinco refuerzos de élite a pesar de su crisis económica. Asimismo, tres de ellos han costado más de $40 millones de dólares por sus traspasos. Es por ello que, el técnico alemán Jurgen Klopp ha lanzado un dardo sobre está situación y reiteró que no entiende como han podido hacerlo.

Raphinha costó al rededor de $50 millones de dólares más variables, Robert Lewandowski $45 millones de dólares más variables y el último; el central francés proveniente del Sevilla, Jules Koundé por $55 millones de dólares. Han sido los refuerzos de élite de los catalanes que han llegado por traspaso.

“No lo entiendo por varias razones. Si me dices que no tengo dinero, entonces ya no gasto nada. Mi tarjeta de crédito fue dos veces, afortunadamente eso fue hace unos años. Estoy viendo esto como un fanático del fútbol, no lo entiendo”, comentó Jurgen Klopp.

A los traspasos, también se le unen Andreas Christensen y el marfileño Franck Kessié; quienes debutaron en el primer partido de la Liga Santander. El primero de ellos como titular en la defensa del español Xavi Hernández.

Asimismo, Joan Laporta y Mateu Alemany, han vendido el 25% de las acciones televisivas a Sixth Street, la cual derivó en cuatro palancas para poder inscribir a cada uno de sus nuevos fichajes. Claro está, aún falta Koundé.

“El único club que conozco que una vez vendió el estadio y otros derechos por adelantado fue el Borussia Dortmund. Aki Watzke tuvo que venir en el último segundo y salvarlo todo. Y no sé si hay un Aki Watzke en Barcelona”, finalizó el alemán.

De esta manera, el fútbol del viejo continente y todos los que hacen vida en él, siguen preguntándose como los azulgranas han sido uno de los clubes que más movimientos han hecho cuando su situación es delicada. Aún así, Joan Laporta y compañía, no le han prestado atención a ello y pretenden incorporar tres jugadores más.

