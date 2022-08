Ángela Aguilar habría aplicado una técnica vinculada con Thalía: “Me quité dos costillas”

La cantante Ángela Aguilar no solamente destaca por su gran talento que tiene cautivado a más de uno, también por la esbelta figura que luce día tras día en su cuenta personal de Instagram, y es que ella siempre se ha encargado de resaltarlo en su feed.

Sin embargo, a muchos de sus fanáticos les genera curiosidad ver que su cintura sea tan pequeña, y que algunos consideran que pudo haber aplicado lo mismo que muchos creen que se hizo Thalía, se trataría de haberse quitado las costillas. Toda la controversia viene por algunas imágenes donde se le ve esa parte de su cuerpo muy pequeña por más que sea delgada.

La más pequeña de la dinastía Aguilar también ha dejado claro en las diversas plataformas que es una persona bastante constante y le gusta poder cuidarse su figura con tan solo 18 años, y es que siempre ha mantenido presente que le encanta lucir bien. Por ello, también acostumbra a realizar rutinas de ejercicios para estar al día con su bienestar físico de la manera más sana posible.

Jomari Goyso el pasado lunes compartió un video donde se puede ver que ambos llegaron a compartir juntos, y es que él le mencionó: “Me asusta esa cintura”, y ella le respondió: “Me quité dos costillas, obvio. No, no digas, porque luego me van a estar ahí diciendo”.

Los seguidores de la intérprete de ‘Tu sangre en mi cuerpo’ han tomado en consideración que ella normalmente comparte contenido donde sale comiendo cosas con muchísimas calorías que ciertamente no la ayudarían a mantenerse delgada, y es que va desde los tacos hasta las hamburguesas.

En diversas oportunidades le han consultado la talla de esa parte de su cuerpo y ella solo menciona que mide lo mismo que “un par de tacos”, dejando a muchos con la intriga de la verdadera respuesta. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

La hija de Pepe Aguilar tendría una cintura que aparentemente mediría 62 centímetros, su cadera 86, al tiempo que su peso sería aproximadamente de 58 kilos, y su estatura de 1.70, reseñó el portal Body Size. Sin embargo, muchos de los que siguen el trabajo de la intérprete de ‘Ahí donde me ven’ aseguran que esa no sería la talla real de la mini cintura que luce.

