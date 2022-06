“No me manden dinero”: Ángela Aguilar se mostró perturbada al recibir donaciones de sus fanáticos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Ángela Aguilar recientemente decidió realizar un Live a través de la red social TikTok, pero al parecer las cosas no salieron como ella esperaba, debido a la emoción que muchos de sus seguidores sintieron al verla conectada.

Tras llevar pocos segundos activa en la mencionada plataforma, las usuarios comenzaron a enviarle donaciones. Supuestamente ella no sabía cómo se maneja ese tema, al tiempo que mostró desespero y estrés al ver que seguía recibiendo notificaciones de ese tipo.

“Yo no quiero que me manden dinero. Quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé cómo parar esa función, ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Yaaaa!”, manifestó durante la mencionada transmisión la intérprete de ‘Dime cómo quieres’.

Una de las integrantes de la ‘Dinastía Aguilar’ varias veces les solicitó a las personas que estaban compartiendo con ella durante el Live, que por favor no continuaran enviándole esas cantidades de flores por la aplicación, lo mismo sucedió con los corazones, y que finalmente terminan siendo aportes para quienes realicen contenido, hecho que se registra con personalidades reconocidas en el mundo del entretenimiento.

“No me manden dinero, compren entradas para mi próximo concierto”, No me manden dinero que a mí me sobra”, “Ángela regálale ese dinero a gente necesitada si no lo quieres”, “Somos dos, yo tampoco sé cómo funcionan esas rosas”, “Alguien que nos explique para qué son esas cosas, yo tampoco sé”, “Pero los puede desactivar”, “No me manden dinero, proceden a mandarle todos”, fueron algunas expresiones que le dejaron a la intérprete de ‘Tu sangre en mi cuerpo’. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Por ello, de manera inmediata se viralizó la forma en la que actuó. Sin embargo, muchos de los que hacen uso de la plataforma tampoco saben cuál es la función de hacer ese tipo de envíos, y es que consiste en acumular ganancias según sea la cantidad de impresiones que tenga la persona.

TikTok también se beneficia porque ellos reciben parte de esas donaciones, mientras que el receptor lo puede usar en promociones. A su vez, este tipo de dinámicas aplican solo si la persona cuenta con más de 100 mil seguidores.

