Cristiano Ronaldo sobre su futuro: En unas semanas se sabrá toda la verdad

Los medios de Inglaterra e internacionales, están pendientes de lo que suceda con el futuro de Cristiano Ronaldo quien se la ha relacionado con distintos clubes por su descontento con los resultados con el Manchester United. Sin embargo, el delantero luso ha conversado con la prensa en donde reiteró que la verdad se sabrá en las próximas semanas.

Asimismo, la incertidumbre de lo que pasará con el futuro de la estrella lusa, también ha servido para que muchos medios y reporteros hablen de un posible distanciamiento con sus compañeros que, han visto como caen por goleada en sus dos primeros encuentros de la Premier League.

“Sabrán la verdad cuando dé una entrevista de aquí a unas semanas. Los medios están contando mentiras. Tengo un cuaderno y en los últimos meses de las 100 noticias que he apuntado, sólo cinco fueron correctas. Imaginen cómo son las cosas. Quédense con ese consejo”, comentó Cristiano Ronaldo.

Es importante resaltar que, Ronaldo no ha podido anotar en sus dos primeros compromisos de la Premier League y esto ha servido para que muchos medios se refieran a que no quiere estar más en Old Trafford, sino que quiere jugar en otro club.

De esta manera, el luso ya dio sus primeras palabras sobre lo que será su futuro, aunque no se descarta que cambie de aires. Pero lo que si está claro, es que cuando de la rueda de prensa, saldrá a la luz la verdad sobre todo.

Lee También:

La actitud de Cristiano Ronaldo es tan insoportable que ahora sus compañeros lo dejan solo en el comedor

Medio inglés aseguró en exclusiva que Manchester United rompería su vínculo con Cristiano Ronaldo, pero posteriormente eliminó la noticia

Ruud Gullit siente que Cristiano Ronaldo está arrepentido de haber vuelto al Manchester United